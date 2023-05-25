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Гороскоп на 26 мая: повезет тем, кто умеет идти на компромиссы и избегает экспериментов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 26 мая 2023 года
Гороскоп на 26 мая 2023 года. Фото Getty Images

Получится достичь многого благодаря чутью, везению и опыту

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта пятница принесет удачу активным Овнам. Старайтесь идти вперед и не спотыкаться о собственную неуверенность. Вам повезет как в рабочих вопросах, так и в амурных. Ночные светила повысят ваше обаяние и помогут с решением старых проблем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Основой успеха для Тельцов 26 мая будет умение идти на компромиссы. Астрологи рекомендуют как можно больше времени проводить, общаясь с людьми, и делиться с окружающими своими эмоциями. Они могут дать мудрую рекомендацию. Добавим, что Тельцы те еще собственники.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пора перейти от слов к действиям. Все планы, которые вы разрабатывали долгое время, нужно начать реализовывать в жизнь. Старайтесь избегать многозадачности, уделяя внимание только самым важным делам, решая проблемы по очереди.

Рак (22 июня — 22 июля)

Неуемное стремление к успеху может привести к потере доверия со стороны руководства, коллег. Достижение целей не должно подразумевать обмана и хитрости. Злободневные проблемы лучше решать в первую очередь, а все самое важное оставлять на "закуску".

Лев (23 июля — 23 августа)

Это будет крайне позитивный и удачный день, но во всем необходимо чувство меры. Поэтому если будет везти по работе, лучше вовремя уйти на заслуженны вечерний отдых. В любви чрезмерная самоуверенность тоже может обернуться боком.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если в последнее время навалились финансовые проблемы, 26 мая появится шанс придумать отличное решение. Это улучшит ситуацию в денежной сфере. Звезды и планеты не обещают моментального успеха, но отличный перспективный план положит начало приятным переменам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Эта пятница удачна для любых творческих проявлений и самовыражения. Могут появиться мелкие негативные факторы, но не стоит переживать. Помните, что ключевым условием успеха является состояние внутренней гармонии и собранности. Отметим, что Весы будут очень успешны в 2023 году.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День 26 мая идеально подходит для обмена идеями, совместной работы, получения новых знаний. Спорт и упражнения так же помогут привлечь позитивные мысли, убрать стресс. Это удачный день для педагогов, адвокатов и водителей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит откладывать намеченные планы, особенно если речь идет о любви. В эту пятницу получится достичь многого благодаря чутью, везению и опыту. Единственное, чего ночные светила рекомендуют избегать, — это откровенных экспериментов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Финансовая сфера жизни станет 26 мая основной. В работе и бизнесе лучшим другом успеха станет дипломатия. Не бойтесь идти на компромиссы — вас за это будут больше уважать. Во второй половине дня возможны незапланированные траты.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды и планеты помогут вам стать успешнее в финансовом плане. В работе не помешает немного агрессии. Это очень удачное время для подписания бумаг, смены работы, грандиозных покупок, обмена валюты, открытия нового счета в банке.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила находятся в гармонии, поэтому удача будет следовать за вами всюду. Это день свободы, хорошего настроения и ярких событий. В делах и в работе стоит проявлять больше трудолюбия и целеустремленности. В любви можно расслабиться и насладиться моментом. Кстати, Рыбам можно доверить самые сокровенные секреты.

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