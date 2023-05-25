Идеальные пары по гороскопу: у каких знаков Зодиака лучшая совместимость в браке

Астрологи уверены, что зодиакальная совместимость играет решительную роль для семейной жизни

Некоторые знаки Зодиака, по мнению астрологов, едва ли не созданы друг для друга, учитывая их превосходную совместимость по гороскопу. Для каждого зодиакального представителя найдется своя идеальная половинка.

Гороскоп совместимости для всех знаков Зодиака расскажет, какие союзы будут успешны в браке. Об этом пишет The Times of India.

Совместимость знаков Зодиака для брака

Овен – Стрелец или Водолей

Вам нужен такой же смелый, пылкий и увлеченный человек, как и вы. Стрельцы разделят вашу мечту о самостоятельном и беззаботном образе жизни в удовольствие. Водолеи не будут навязчивыми, ведь сами очень ценят независимость.

Телец – Рак или Скорпион

Ваш заботливый и мягкосердечный характер требует чувствительных людей рядом. Вы оцените преданность Рака. А Скорпионы обеспечат вам надежный тыл.

Близнецы – Водолей или Стрелец

Ваш выбор — веселый и интересный партнер. Творческие Водолеи отлично подойдут. Стрельцы — свободные духом люди, наполнят вашу жизнь приключениями.

Рак — Лев или Телец

Ваша любовь и забота найдет подход к любому человеку. Не стоит искать партнера, похожего на вас. Характер Льва или терпеливость Тельца привнесут в пару баланс.

Лев – Рыбы или Весы

Иногда вы можете быть эгоистичным и гордым. Рыбы и Весы минимизируют это. Первые подарят надежность, а вторые уравновесят ваш лидерский характер зрелостью.

Дева – Телец или Козерог

Вы стремитесь к безопасности и защищенности. С Тельцом и Козерогом вы сможете быть счастливы, ведь два этих знака разделяют ваши ценности и взгляды на семейную жизнь.

Весы – Телец или Овен

Вы очень обаятельны и справедливы, но иногда вам трудно быть решительным. Лучше всего вас поймут Телец и Овен, а также смогут поддержать в нужный момент и направить в правильное русло.

Скорпион – Рыбы или Дева

Вы достаточно загадочны, замкнуты и скрытны. Второго такого пара не выдержит. А вот Рыбы и Дева — отличные супружеские партнеры. Два этих знака смогут понять ваше внутреннее "я".

Стрелец — Стрелец или Водолей

Ищите человека, который не будет сдерживать вас, когда вы готовитесь к предстоящему путешествию. Такую спонтанность точно воспримет Стрелец. Но и Водолеи, истинные ценители свободы, станут прекрасной партией для вас.

Козерог – Рак или Телец

Вы любите структуру и план, поэтому Раки и Тельцы помогут достичь целей и реализовать амбиции. Эти два знака понимают ваше стремление к организованному образу жизни и будут уважать вас и морально поддерживать.

Водолей — Водолей или Близнецы

Вас часто неправильно понимают из-за вашей свободолюбивой личности. Водолей, следовательно, способен это принять. Однако с Близнецами также есть шанс построить успешный брак, где вы будете и любовниками, и лучшими друзьями.

Рыбы — Скорпион или Овен

Тот, кто может вернуть вас к реальности — ваш идеальный партнер для брака. Скорпионы очень хорошо вас понимают и улавливают все ваши настроения. Овен, с другой стороны, может проявить в вас лучшее, помогая быть более свободным и счастливым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что любовный гороскоп на июнь 2023 года предвещает свадьбу некоторым знакам Зодиака. Если вы одиноки, то есть все шансы встретить долгожданную любовь.