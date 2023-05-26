Один нерешительный, второй — "задавит": какие мужчины по знаку Зодиака беда для женщин

С ними очень сложно построить здоровые отношения

Астрологи, которые ранее назвали маменьких сынков по знаку Зодиака, рассказали о мужчинах, которые превратят вашу жизнь в кошмар.

Установить счастливые и здоровые отношения является очень трудным со Стрельцами, Козерогами и Весами, пишет "Клубер". С такими мужчинами очень сложно найти общий язык.

Стрелец

Стрельцы являются наиболее независимым знаком Зодиака. Кроме того, они очень упрямы, что свидетельствует о том, что они не будут уступать своему партнеру. Они предпочитают жить по своим правилам и наслаждаться жизнью. Если вы хотите быть с ними, вам придется приспосабливаться. В противном случае мужчина-Стрелец просто "задавит" вас. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

Козерог

Козероги склонны к меланхолии. Они не могут определиться с тем, что им нужно, но также они склонны из-за этого погружаться в депрессию. Поблизости с такими мужчинами вы будете постоянно находиться в напряженном состоянии. Здоровые отношения, вероятно, недостижимы в этом случае. Гороскоп для Козерога на сегодня читайте на сайте.

Весы

Весы — одни из самых нерешительных знаков Зодиака. Они сомневаются, долго размышляют и все анализируют. Они не проявляют готовности для развития отношений. Для них важно, чтобы все соответствовало их собственным представлениям. Все, что вы делаете, может вызвать у них гнев, обиды и раздражение. В этом случае вам придется играть роль матери, чтобы угодить им. Гороскоп для Весов на сегодня читайте на сайте.

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