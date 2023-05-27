"Война может закончиться": астролог рассказала о победоносном периоде для Украины

По словам Яны Тимощук, война будет длительной, однако на помощь придут союзники

Украинский астролог Яна Тимощук рассказала, когда возможно большое контрнаступление Вооруженных сил Украины, и закончится ли война с россиянами в этом году.

В интервью unian астроэксперт заявила, что она не видит быстрого завершения боевых действий и война против российских захватчиков может оказаться длительной. Однако украинские воины начнут возвращать территории, которые ранее оккупировали россияне. Но о Крыме пока говорить рано.

Также астролог добавила, что с июля начнется победоносный период для Украины. Яна Тимощук прогнозирует заключение союза с кем-то, кто может гарантировать нам безопасность.

"После 24 августа, Дня Независимости Украины, возможны заключение стратегического союза, партнерства с кем-то, кто может гарантировать Украине безопасность. Поэтому можно сказать, что война может закончиться. Но важно понимать, что для нас значит победа и согласны ли мы на те условия, которые нам предлагают", — заявила астролог.

Ранее украинский астролог Влад Росс рассказал о вероятности прекращения активных боевых действий в 2023 году. По его словам, в этом вопросе есть два сценария.