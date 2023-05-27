"Клубничное" и первое полнолуние лета: 3 знака Зодиака поймают удачу за хвост в этот период

Они будут спокойно наслаждаться жизнью, а проблемы останутся позади

В воскресенье, 4 июня, в 06:41 по Киеву наступит первое полнолуние лета, которое называется "клубничным". Это одно из традиционных индейских названий, которое не связано с самой Луной, а с особенностями месяца — в июне индейские племена собирали клубнику.

Летнее лунное явление изменит жизнь к лучшему сразу трех представителей гороскопа. Будут много радоваться люди, рожденные под созвездиями Тельца, Скорпиона и Козерога, пишет "Клубер".

Телец

Тельцы будут испытывать прилив энергии и сил, имея множество ресурсов. Они могут использовать свою позитивную энергию для достижения целей, поскольку у них есть большие шансы осуществить все свои планы. Полнолуние также принесет радость Тельцам, окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. Поддержка и забота близких людей сделают Тельцов чрезвычайно счастливыми. Гороскоп для Тельца на сегодня найдете на сайте.

Скорпион

Скорпионы обретут крылья и осознают, что все их проблемы, которые мешали им наслаждаться жизнью, останутся позади. Они будут испытывать счастье, так как полнолуние станет началом благоприятного периода в их жизни. В июне Скорпионы получат возможность развить новые таланты и поймать удачу за хвост. Гороскоп для Скорпиона на сегодня найдете на сайте.

Козерог

Полнолуния принесет существенные изменения в двух аспектах жизни Козерогов. Прежде всего, они могут встретить свою вторую половинку. Приятное знакомство в хорошем смысле перевернет все с ног на голову. Во-вторых, Козероги получат возможность новой карьеры. Удача снова придет к ним, и деньги будут литься рекой. Гороскоп для Козерога на сегодня найдете на сайте.

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