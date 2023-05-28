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Гороскоп на 29 мая: одним звезды сулят новую работу, другим - романтические отношения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 29 мая 2023
Гороскоп на 29 мая 2023. Фото Getty Images

Благоприятный день, чтобы устраивать романтические встречи, знакомиться с новыми людьми

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не отказывайтесь от своей интуиции. Ночные светила усилят ее и помогут вам принимать решения быстрее и расширить ваши способности. Старайтесь избегать поступков, которые могут подорвать вашу репутацию и погубить уважение в глазах окружающих.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Попробуйте изучить обстановку вместо того, чтобы делать смелые поступки. Важно быть предельно осторожными в этот день. Избегайте чрезмерной настойчивости и агрессии, так как это может оттолкнуть надежных людей. Звезды снабдят вас значительной энергией и мощным вдохновением. Добавим, что Тельцы те еще собственники.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам могут поступить предложения о новой работе. Также возможны создание романтических отношений. 29 мая можно активно заниматься покупками, проявлять максимальную активность в делах и планировать своё будущее. Важно не паниковать в сложных ситуациях.

Рак (22 июня — 22 июля)

Может наступить удачный случай. Удача может прийти в самый последний момент, но в большинстве ситуаций заранее можно предугадать свою выгоду, полагаясь на интуицию и способность учуять нужную цель на расстоянии. Все, что необходимо, это провести время в одиночестве, чтобы разобраться в своих желаниях.

Лев (23 июля — 23 августа)

Разумно быть более предусмотрительным при защите своей точки зрения. Излишние слова могут вызвать конфликты как дома, так и на работе. В финансовых делах и в любви успех ждет тех, кто проявляет уверенность в себе. Этот понедельник идеален для начала новых дел.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Постарайтесь не быть зависимым от чужих взглядов и избегайте шаблонного мышления. Доверяйте своему собственному опыту. Ваш интеллект является вашим преимуществом, поэтому следуйте логике и избегайте ненужных рисков. Возможно, 29 мая поступит предложение о новой должности на работе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ваше настроение может сильно меняться в течение дня. Избегайте вступать в ссоры и конфликты, поскольку это может очень негативно сказаться на вашей репутации. Поддерживайте спокойствие, даже если кто-то пытается вас вывести из себя. Отметим, что Весы будут очень успешны в 2023 году.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Возможно, возникнут много неотложных задач, и только к концу дня станет ясными настоящие причины такой ситуации. Немного организации и некоторые простые решения, которые могут предложить опытные знакомые, помогут более быстро справиться с поставленными задачами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Важно обратить внимание на сферу творчества. Ночные светила утверждают, что в настоящее время здесь можно достичь значительных достижений. Самое важное — не сомневаться в своих способностях и не отвлекаться на малозначительные дела.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В ходе дня могут возникнуть проблемы с коммуникацией и финансовыми вопросами. Лучше отложить планирование совещаний, встреч и перехода на новую должность, и вместо этого уделить внимание другим делам. В конце рабочего дня поступят новости, которые помогут избежать неопределенности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот понедельник можно планировать и устраивать романтические встречи, знакомиться с новыми людьми. Астрологи рекомендуют общаться с оптимистично настроенными людьми. В отношениях с близкими будет полезно проявлять больше взаимопонимания.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Важно уделить особое внимание деталям. Именно в них можно найти настоящее счастье и самую полезную информацию. Не стоит испытывать терпение близких людей, высказывая неуважительные замечания в их адрес. Астрологи рекомендуют проявлять уважение ко всем, без исключения. Кстати, Рыбам можно доверить самые сокровенные секреты.

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