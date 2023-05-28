Отношения пойдут ко дну: названы четыре знака Зодиака, чей роман вот-вот закончится

В личной жизни Тельца, Рака, Девы, Стрельца грядут серьезные перемены

Некоторым знакам Зодиака звезды обещают встречу с настоящей любовью в начале лета. Другие же представители зодиакального круга могут столкнуться с разрывом отношений уже в ближайшие семь дней.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня говорит о том, что расстанутся такие знаки Зодиака – Телец, Рак, Дева, Стрельца. Об этом пишет yourtango.com.

Телец

Вы мечтали, что проведете остаток своей жизни со своим нынешним партнером. Но прошло время, и теперь вам кажется, что рядом с вами совсем другой человек. Энергии и драйва в вашем союзе больше нет. Вы будете в растерянности, не понимая, как продолжать этот роман дальше. Развод – не самый плохой вариант в этом случае. Гороскоп для Тельца на сегодня ищите на сайте.

Рак

У вас были большие планы на отношения, однако фантазиям не суждено реализоваться. Наступит момент, когда вы скажете: "Я тебя разлюбил". Поступайте так, как считаете нужным, ведь у вас одна жизнь. Если ваш партнер вас не устраивает, вы имеет право закончить отношения. Гороскоп для Рака на сегодня читайте на сайте.

Дева

Вы долго шли вместе со своей половинкой, но на этой неделе почувствуете, что чувства погасли. Понадобится время, чтобы сформулировать и озвучить это "открытие". Возможно, вы решите остаться вместе, так как вам неплохо друг с другом, но романтики от этого союза не ждите. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

Ваш холодный разум будет руководить вами на этой неделе. В какой-то момент вы можете понять, что больше не любите своего партнера. Это может повлечь апатию и в конце концов разрыв отношений. Это будет непростой период, но вы сможете его пройти. Гороскоп для Стрельца на сегодня найдете на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут ожидать в июне 2023 года судьбоносных изменений. Звезды приготовили вам нечто особенное.