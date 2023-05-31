О свадьбе и не мечтайте: названы три знака Зодиака – вечные холостяки

Девушки Близнецов, Стрельцов и Водолеев могут никогда не дождаться от них предложения

Мужчины некоторых знаков Зодиака невыносимы в отношениях, другие же представители зодиакального круга и вовсе предпочитают оставаться холостяками. Свадьба точно не является их прерогативой, а ограничивать свою свободу женой и детьми им не хочется.

По словам астрологов, вечные холостяки – три знака Зодиака – Близнецы, Стрельцы и Водолеи. Об этом свидетельствуют их характеристики в гороскопе, пишет City magazine.

Близнецы

Независимый и свободный духом знак. Любит исследовать, пробовать новое и знакомиться с людьми. Брак для них — ограничение свободы и потеря индивидуальности. Близнецы любят флирт, общение, новизну, которую получают с новыми любовными приключениями. Гороскоп для Близнецов на сегодня найдете на сайте.

Стрелец

Стремятся к приключениям, свободе и открытиям чего-то неизвестного для них. Брак слишком традиционен и рутинен, по их мнению. Быть холостяком, путешествовать и исследовать окружающий мир им нравится больше. Этому знаку сложно увидеть себя в долгом браке. Предпочитают оставаться открытыми для новых возможностей, избегают супружеской жизни, чтобы не оказаться в ловушке рутины. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

Водолей

Известны своей независимостью и индивидуальностью. Ценят свою свободу, не хотят быть зависимыми от любых отношений, включая брак. Привержены своим целям и видению. Увлечения и приключения интересуют их больше, чем поиск компромиссов в долгосрочных отношениях. Гороскоп для Водолея на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака идеально подходят друг другу по гороскопу. У этих пары есть шанс построить здоровые и счастливые отношения.