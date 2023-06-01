"Клубничное" полнолуние в июне: когда произойдет и чем оно особенно

В первое летнее полнолуние астрологи советуют завести дневник и уделить внимание романтических отношениям

В начале первого летнего месяца произойдет полнолуние, которое называют клубничным или розовым. Точная фаза июньской полной Луны – вторник 4 июня 2023 года в 6:41 по Киеву. Согласно западной астрологии Луна окажется в знаке Стрельца, ведической астрологии Джйотиш — Скорпиона.

"Телеграф" рассказывает, в чем особенности "клубничного полнолуния" в ночь с 3 на 4 июня. В этот день астрологи советуют уделить время сфере отношений, а вот от некоторых занятий лучше отказаться.

Особенности полнолуния 4 июня 2023

Название июньского полнолуния связано с тем, что в это время урожай клубники готов к сбору. Можно сказать, что в это же момент так же "созревают" наши мысли и цели. Огненный знак Стрельца — символ честности, свободы и просвещения. В это время вы сможете понять, что действительно важно для вас. Это особенно ценно после сезона ретроградного Меркурия. Кроме того, Стрелец – любитель спонтанности и риска. Так что доверьтесь своим желаниям, оставьте страхи и действуйте.

Как рассказывает астролог Имани Рэй изданию Popsugar, "клубничная Луна" дает место для удачи, любви и процветания, что делает ее идеальным временем для воплощения ваших самых заветных желаний. Астроэксперт настоятельно рекомендует в это время завести дневник или написать письмо к вселенной. Главное, высказывайтесь так, будто что-то, к чему вы стремитесь, уже произошло.

Астролог добавляет, что центральная тема июньского полнолуния – любовь. Начало лета — традиционный сезон бракосочетаний, и июнь даже назван в честь Юноны, римской богини брака. Имея это в виду, день полнолуния и накануне – отличный период, чтобы поразмышлять о прошлых, настоящих или будущих романтических отношениях.

Что нельзя делать в полнолуние 4 июня 2023

Традиционно астрологи высказывают рекомендации касательно того, как лучше провести день полнолуния. В астрологии это событие считается энергетически мощным, более того, под его влиянием мы оказываемся за несколько дней до и после непосредственной даты.

Полнолуние не лучшее время для конфликтов, новых проектов и смены места работы, долгов и кредитов. Не стоит в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, злоупотреблять алкоголем и едой, а также впадать в уныние. Планировать важные поездки или серьезные операции в эту дату тоже не лучшее решение.

Астрологи уверены, что полнолуние 4 июня 2023 года может повлиять на все знаки Зодиака. Некоторым представителям зодиакального круга оно принесет удачу. В числе счастливчиков оказались Телец, Скорпион и Козерог. Гороскоп для каждого из них ранее публиковал "Телеграф".