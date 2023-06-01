Названы три знака Зодиака, которые закрутят курортный роман этим летом

Лето для Близнецов, Весов и Стрельцов будет щедрым на романтические приключения

Звезды этим летом обещают море любви некоторым знакам Зодиака. Кто-то встретит свою половинку прямо в отпуске или же закрутит курортный роман без лишних обязательств.

По словам астрологов, новые отношения летом 2023 года ожидают тройку знаков Зодиака: Близнецов, Весов и Стрельцов. Об этом свидетельствуют их гороскопы, пишет Bustle.

Близнецы

Коммуникабельным Близнецам не нужно много времени, чтобы наладить связь с кем-то. А когда они в отпуске, их обаянию нет границ. Так что вероятность курортного романа очень высока. Этот знак – звезда любой летней вечеринке. Он умеет общаться, шутить и создавать атмосферу непринужденности. Нередко приключения переходят в интрижку. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Весы

Этот знак окружает себя романтикой, красотой и эстетикой. У Весов есть врожденное стремление к общению и гармонии, идея поддаться страсти в отпуске им очень близка. Не факт, что отношения будут серьезными, ведь этот знак чаще ищет просто новый опыт и приятные впечатления. Гороскоп для Весов на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

Прирожденные путешественники, и их свободолюбивая личность в сочетании с ненасытным любопытством открывает возможности для всевозможных авантюрных выходок в отпуске, в том числе романтических. Игривость и остроумное чувство юмора этого знака делает его неотразимым собеседником, где бы он не оказался. Курортный роман – их выбор, ведь дарит эмоции и незабываемые моменты. Гороскоп для Стрельца на сегодня найдете на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полнолуние в июне изменит жизнь некоторых знаков Зодиака. Некоторым из них удастся поймать удачу за хвост.