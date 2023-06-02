Будьте осторожны: три знака Зодиака, которым лучше не рисковать в июньское полнолуние

Тельцам, Ракам и Козерогам придется замедлиться накануне полной фазы Луны в начале месяца

В астрологии считается, что полнолуние меняет жизнь знаков Зодиака. Так называемая клубничная Луна, которая ожидается в ночь с 3 на 4 июня 2023 года, на некоторых зодиакальных представителей повлияет меньше, но заставит их действовать осторожнее.

Гороскоп на полнолуние 4 июня говорит о том, что не стоит рисковать людям, рожденным под знаками Тельца, Рака и Козерога. Об этом пишет EliteDaily.

Телец

"Земляничная Луна" обратит внимание на вопросы финансов. Хотя вы склонны к риску, когда дело доходит до денег, сейчас самое время лишний раз подумать, прежде чем что-то менять. Это лунное время — удачное время для выплаты долга или пересмотра обязанностей, которые вы, возможно, взяли на себя, и теперь готовы отпустить. Нет ничего постыдного в том, чтобы передумать. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Рак

В полнолуние вы поймете, что вам нужна свобода и спонтанность в ваших повседневных привычках и распорядке дня. Хотя вы отдаете предпочтение постоянству, повседневная жизнь требует изменений. Слушайте свой внутренний голос. Гороскоп для Рака на сегодня найдете на сайте.

Козерог

Обычно вы принимаете взвешенные, хорошо продуманные решения, но полнолуние в этом месяце побуждает опираться на стремление к независимости. Сейчас самое время заняться деятельностью, которая выведет вас из зоны комфорта. Приключения ждут вас. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда произойдет точная фаза полнолуния в ночь с 3 на 4 июня 2023 года. Астрологи рассказали, что предвещает "клубничная Луна" и от каких действий лучше отказаться в этот период.