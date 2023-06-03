Без угрызений совести вставят нож в спину: мужчины этих знаков Зодиака - предатели и изменщики

Этой тройке достаточно легко решиться на предательство

Увы, но не все мужчины способны хранить верность своим вторым половинкам. Есть представители сильного пола, которые готовы пойти на предательство из выгоды, или же просто так. В принципе это не так важно — предательство есть предательство.

Астрологи отмечают, что главные изменщики рождаются под некоторыми знаками Зодиака. У Дев, Близнецов и Стрельцов склонность к измене значительно выше, чем у других представителей гороскопа.

Дева

Девы без угрызений совести пойдут на предательство, если это поможет им получить желаемую выгоду. Это может быть повышение по службе, более высокая зарплата или получение той, о которой они давно мечтали. Более того, свои действия они не будут считать изменой, ведь это просто один из путей достижения желаемого.

Близнецы

Близнецы — очень двойственные. Они с легкостью подстраиваются под разные ситуации и под разных людей, примеряя разные маски и играя выгодные им роли. Измена для них – пустой звук! И они пойдут на это, чтобы обязательно получить то, что они хотят. Плюс к этому — они ужасные сплетники, которые без угрызений совести расскажут все ваши тайны.

Стрелец

Стрелец способен на самое коварное предательство в мире! Он может предать, находясь на эмоциях, под впечатлением или охваченный идеей. Однако пойдут они на это только тогда, когда будут 100% уверенны, что сумеют скрыть это. Если даже об этом становится известно, они будут раскаиваться, а спустя некоторое время снова пойдут тем же путем.

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