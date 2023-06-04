Отношения трещат по швам: знаки Зодиака, которые могут пережить расставание в июне-2023

Четыре знака Зодиака, по словам астрологов, в этом месяце задумаются о разрыве отношений

В июне некоторые знаки Зодиака обретут настоящее счастье и встретят свою половинку, другим же представителям зодиакального круга астрологи не обещают радостных событий. Некоторые могут в начале лета расстаться со своими партнерами.

Любовный гороскоп на июнь-2023 говорит о том, что расставание могут пережить четыре знака Зодиака – Телец, Близнецы, Козерог и Рыбы. Об этом передает YourTango.

Телец

Положение небесных телах, в частности Венеры, указывает на то, что в июне у вас будет соблазн разорвать отношения. Поскольку вы очень преданный человек, сама идея расставания ужасна для вас. Однако вы почувствуете, что это нужно сделать, какой бы страх не охватывал. Вам придется разбить оба сердца – свое и вашего партнера, но это неизбежно. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

После полнолуния 4 июня вы задумаетесь о том, чтобы сделать шаг к разрыву. Вы поймете, что ваши отношения не такие, какими бы вы хотели их видеть. Вы страдаете от разочарования, поэтому любые размолвки ведут к окончательному разрыву. Решение о разводе будет взаимным, но к нему предстоит прийти. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Слишком сильное влияние Плутона на вашу личную жизнь в этом месяце заставит чувствовать тревогу, а все неровности в отношениях обострятся. У вас и раньше были сомнения о долговечности вашего союза, но теперь они станут более осознанными. Романтика и страсть ушли, дружеского взаимопонимания уже тоже нет, поэтому пора решиться на развод. Гороскоп для Козерога на сегодня найдете на сайте.

Рыбы

Ваши ожидания о семейной жизни разбиваются о жестокую реальность. Все пары ссорятся, но иногда это переходит черту и приводит к тому, что оба партнера становятся несчастными. Трезво оцените ваши отношения, возможно, расставание – единственно правильный вариант для этого момента. Гороскоп для Рыб на сегодня ищите на сайте.

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