Ведут себя по-детски: какие мужчины по знаку Зодиаку не готовы к браку

Овен, Телец, Стрелец и Водолей могут вместо семейного счастья принести лишь разочарование

Астрологи называют некоторых мужчин идеальными мужьями, другие же знаки Зодиака вряд ли годятся для брака, ведь сначала им нужно повзрослеть. Инфантильный партнер помешает создать гармоничную семью, даже если в паре есть искренние чувства.

По словам астрологов, не самые хорошие мужья по знаку Зодиака – Овен, Телец, Стрелец и Водолей. "Не муж, а еще один ребенок": такую фразу обычно говорят их жены. Почему эти знаки не готовы к браку – расскажет гороскоп каждого из них.

Овен

Мужчины со знаком Овна считаются незрелыми, так как склонны игнорировать мнение своей партнерши в пользу того, что лишь они считают правильным, передает Pinkvilla. Когда дело доходит до отношений, эти мужчины часто ведут себя опрометчиво. Они очень эгоцентричны, привыкли действовать в одиночку, что иногда даже не думают о партнере. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Телец

Мужчинам-Тельцам не хватает инициативы, когда дело доходит до брачных дел. Часто лишь ноют о том, что и не устраивает, вместо того, чтобы менять ситуацию. Жене Тельца может быть чрезвычайно сложно поддерживать бесконфликтную супружескую жизнь. Гороскоп для Тельца на сегодня найдете на сайте.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы часто ведут себя незрело. Здоровый брак предполагает работу в одной команде и совместное решение проблем. Этот знак Зодиака известен своей эгоистичностью; сосредоточены только на своих чувствах. Часто используют юмор, чтобы скрыть серьезные разговоры, что плохо для их брака. Гороскоп для Стрельца на сегодня узнайте на сайте.

Водолей

Обычно не воспринимают всерьез романтические обязательства и, как правило, с трудом проявляют свои чувства. Поскольку этому знаку часто не удается общаться открыто со своим партнером, возникают споры и разногласия. В результате Водолеи избегают неудобных ситуаций. Если мужчина-Водолей прикладывает усилия и учится вниманию, то может стать замечательным мужем. Гороскоп для Водолея на сегодня ищите на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астрологи назвали главных предателей и изменщиков среди мужчин. В их числе оказались три знака Зодиака.