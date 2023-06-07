Названы три знака Зодиака с сильными экстрасенсорными способностями

Близнецы, Скорпионы и Рыбы иногда видят больше, чем другие

Некоторые знаки Зодиака, согласно словам астрологов, могут похвастаться завидной интуицией, другие же представители зодиакального круга и вовсе считаются экстрасенсами. Такие люди чувствуют то, что происходит вокруг, по-своему.

По словам астрологов, есть три знака Зодиака с сильными экстрасенсорными способностями – Близнецы, Скорпион и Рыбы. На это указывают их гороскопы, передает издание New York Post.

Близнецы

Этот знак находится под управлением Меркурия, планеты связи. Близнецы всегда готовы поделиться сплетнями и услышать секреты от незнакомцев, призраков, инопланетных сил или кого-то еще. Их блестящие умы всегда работают, даже когда они спят, подготавливая их к ярким и/или пророческим снам. Близнецы не обращают внимания на то, что их считают сумасшедшими, что заставляет их беззастенчиво говорить о своих паранормальных переживаниях и эзотерических убеждениях. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Скорпион

Секс, смерть, секреты, шпионаж, подозрения, беспокойные духи и не только: все эти темы плотно присутствуют в жизни Скорпиона. Скорпионы убеждены, что читают матрицу вселенной так же просто, как другие наблюдают уличные знаки. Склонны к экстрасенсорным наклонностям еще и потому, что их больше интересуют, а не пугают смерть и паранормальные явления. Стоит признать, что Скорпионы обладают непревзойденным чутьем и умеют обнаруживать обман и подделку, так что этот знак – гроза всех мошенников. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Рыбы

Управляемые Нептуном, планетой флюидов и видений, заблуждений, иллюзий и мистики. Рыбы особенно восприимчивы к всевозможным энергетическим темам; "ведутся" на слезливые история и признания незнакомцев. Настолько склонны к вмешательству духов и паранормальным явлениям, что многие из них стремятся избежать собственной проницаемости с помощью сна, веществ и других измененных состояний. Гороскоп для Рыб на сегодня найдете на сайте.

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