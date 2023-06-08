Ретроградный Сатурн полностью перевернет жизнь двух знаков Зодиака

Близнецы достигнут всех высот, о которых мечтали

С 17 июня и до ноября будет властвовать ретроградный Сатурн, который кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака. Уже в этом месяце они осознают, что "прежнее" никогда не вернется. Если одному из знаков не понравятся изменения, то другой будет в полнейшем восторге от неожиданного счастья.

Кому-то следует приложить максимальные усилия, чтобы избежать негативных ситуаций, а кому-то можно ожидать счастливые события. Об этом пишет meta.

Близнецы

С июня по ноябрь Близнецы достигнут всех своих желанных вершин. Чтобы осуществить свои цели, Близнецам следует акцентировать внимание на своей трудолюбивости. Стоит избегать споров и конфликтов, а вместо этого сосредоточиться на достижении поставленных целей. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Ретроградность Сатурна будет оказывать различное влияние на сферы жизни Козерогов. В ближайшие месяцы они столкнутся с испытаниями и трудностями. Тем не менее у Козерогов будет возможность наладить свои отношения в личной жизни. В этот сложный период рядом с ними будет находиться их близкий человек, который будет их надежной опорой. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, кто встретит свою любовь в июне 2023 года. Повезет всего 3 представителям гороскопа.