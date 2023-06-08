Девушек этих знаков Зодиака даже силой не затащишь в ЗАГС: от замужества бегут куда глаза глядят

Этой тройке становится плохо при упоминании свадьбы

Многие мужчины очень боятся даже просто аббревиатуры ЗАГС, тогда уж что говорить и о женитьбе. Однако такая "неприязнь" к семейной жизни и свадьбе есть не только у мужской половины человечества. Некоторые дамы также не спешат надевать белое платье, фату и вовсе не бегут "узаконивать свои отношения" с возлюбленным.

Как отмечают астрологи, чаще всего такие женщины рождаются под созвездиями Овна, Льва и Близнецов. Они бегут куда глаза смотрят, услышав звуки свадебного марша.

Овен

Вся семейная рутина и брак, который Овны больше считают лишь юридической формальностью, только угнетают представительниц этого знака Зодиака. Мужчинам, которые находятся в отношения с Овнами, стоит быть предельно осторожными с темой замужества, чтобы не испугать ее. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

Легкие и воздушные Близнецы больше предпочитают свободно порхать по жизни, не привязываясь узами брака. Отвести представительницу этого гороскопа под венец будет очень сложно. Однако если мужчина также приверженец такого образа жизни, то ему очень повезет в отношениях с Близнецами. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Лев

"Царицы зверей" не спешат посвящать свою жизнь готовке, уборке и пеленкам, хотя своих замужних подруг будет слушать и не будет избегать общения с ними. Чтобы Львица захотела надеть на свой палец обручальное кольцо, мужчине нужно будет очень постараться. Представительница этого знака пойдет под венец только если сама этого захочет. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие мужчины становятся прекрасными отчимами. Для этих знаков Зодиака нет "чужих" детей.