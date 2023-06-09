"Аукнется для всей россии": таролог ответила, как оккупанты ответят за подрыв Каховской ГЭС

По прогнозу астроэксперта, подрывом Каховской ГЭС путин только загнал себя в капкан

Украинский таролог Елена Бюн сделала расклад на картах Таро и поделилась, каким будет ответ кровавого диктатора владимира путина и всей россии за умышленный подрыв Каховской ГЭС и устроенную оккупантами настоящую экологическую катастрофу.

В новом видео на своем YouTube-канале Elena Byun таролог рассказала, что кровавый российский диктатор этим только загнал себя в капкан.

"Что для них будет? Карты говорят о Западе — будет пересмотр чего-то. Для путина должно произойти что-то очень негативное и внезапное, как гром среди ясного неба", — заявила Бюн.

Также по словам таролога, за подрыв ГЭС природа сама отомстит россиянам за их преступление против всего живого: "Это воздаяние за то, что они сотворили. В кремле еще не осознают дурость приказа о подрыве ГЭС. Он мощно чем-то аукнется для всей россии. Если они так думают остановить продвижение ВСУ, то у них не получится. Наши защитники будут идти дальше к цели – возвращению всех территорий, все движется по плану".

Напомним, что известная экоактивистка Грета Тунберг обвинила россию в разрушении дамбы Каховской ГЭС. Девушка призвала привлечь исполнителей к ответственности.