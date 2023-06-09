Держитесь от них подальше: эти два знака Зодиака - худшие друзья на свете

Это непростые для дружбы знаки Зодиака.

Когда как не в Международный день друзей поговорить о лучших и, увы, худших представителях знаках Зодиака, которых вы можете выбрать себе в друзья. Из каких знаков Зодиака получаются отличные друзья мы уже писали, а теперь хотим рассказать от кого стоит держаться подальше.

Астролог назвали два представителя зодиакального круга, которые могут стать худшими друзьями, которых вы только могли себе представить. Следует быть более осторожными, с Овнами и Козерогами.

Овен

Это очень вспыльчивые и бескомпромиссные люди. Несмотря на то, что они быстро сходятся с людьми, очень редко все доходит до настоящей дружбы. Овны сложно открываются, из-за чего могут казаться холодными и незаинтересованными. Более того, Овны любят конкурировать, даже если у него нет оппонента. Он будет пытаться вас подавить и во всем обойти, хотя для дружбы этого не нужно. Гороскоп для Овна на сегодня ищите на сайте.

Козерог

Козероги очень самодостаточны и требовательны к людям. Им найти друзей очень сложно, ведь выбирают их они очень тщательно. Для Козерогов важно, чтобы друг отвечал их ожиданиям. Да и желание быть во всем лучше, которое присуще этому знаку, с дружбой не очень сочетается. Дружить с таким человеком очень непросто. Гороскоп для Козерога читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут быть ясновидящими. Эти люди наделены особой интуицией.