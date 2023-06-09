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Гороскоп на 10 июня: удачный день для шопинга, новых встреч и разговоров по душам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 10 июня 2023 года
Гороскоп на 10 июня 2023 года. Фото Getty Images

Хорошее время, чтобы строить смелые планы и воплощать интересные идеи.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Настраивайтесь на позитив, создавайте вокруг себя доброжелательную позитивную атмосферу. Тогда вам удастся избежать ссор и провокаций, и день пройдет удачно. Избегайте интимных откровенных разговоров со своим партнером: можно ненароком выдать свой секрет и испортить с ним отношения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачное время, чтобы навести порядок в своей жизни или в отношениях. Вокруг вас есть вещи или люди, которые не дают двигаться вперед и забирают слишком много энергии. Звезды советуют Тельцам не заполнять сразу освободившееся пространство, а взять небольшую паузу для раздумий и определения приоритетов. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День сложный и неблагоприятный. Любая мелочь может испортить Близнецам настроение, а конфликты возникают буквально на пустом месте. Меньше говорите, не вступайте в споры и ограничьте ваши контакты. Лучше погрузиться с головой в работу и постараться закончить важное дело.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сейчас у Раков не так много энергии, поэтому надо отложить начало нового сложного дела: ваш энтузиазм быстро закончится и придется бросать работу на полпути. Более эффективной будет командная работа или завершение уже начатых проектов. 10 июня следите за своими финансами: возможны потери или убытки. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Высока вероятность, что вам захочется ввязаться в какую-нибудь авантюру или совершить необдуманный поступок. Звезды советуют Львам держать под контролем свои желания и действовать только после оценки всех рисков и последствий. День подходит для покупок: вещи прослужат долго и будут вас радовать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваши близкие нуждаются в поддержке и заботе. Уделите им время, узнайте, что их беспокоит. Старые идеи или планы могут быть успешно реализованы. Новые встречи и знакомства для Дев могут быть полезны: больше общайтесь в больших компаниях или на деловых встречах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Чтобы избежать ссор и негатива, старайтесь больше времени 10 июня провести уединенно. Обида, нанесенная в этот день, долго не забудется и будет портить отношения. Не стоит начинать новое дело: скорее всего Весы не смогут его закончить и только зря потратят время. Подходящий день для домашней уборки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Энергия будет на высоком уровне, поэтому Скорпионам легко решать сложные вопросы и достигать намеченных целей. Не забывайте делать перерывы и переключать внимание, чтобы сохранить высокую работоспособность. Не допускайте перенапряжения и ухудшения самочувствия.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Чрезмерная требовательность по отношению к окружающим может негативным образом сказаться на совместной работе. Действуйте мягко, проявляйте дружелюбие. Разговоры на личные темы могут перерасти в ссору, поэтому для общения выбирайте нейтральные или деловые вопросы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Рациональный способ решения проблем будет наиболее эффективен для Козерогов 10 июня. Эмоциональная реакция на происходящее не приведет к хорошим результатам. Возможно получение важных известий, которые окажут влияние на ваше будущее. Прислушивайтесь к новой информации. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ваша забота и участие могут понадобиться близким людям, поэтому выделите время на общение с ними. День неудачный для важных переговоров или начала новых проектов. Лучше заняться теми вопросами, на которые уже было потрачено много времен и сил. Вам удастся завершить давнее дело.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сложный день, требующий от Рыб большой концентрации и работоспособности. Держите руку на пульсе и контролируйте происходящее вокруг вас, чтобы не пропустить важные события. Возможны неожиданные происшествия. Авторитетные люди, встреченные 10 июня, помогут вам в будущей работе.

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