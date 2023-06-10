Не пропустят ни одной юбки: эти три мужских знака Зодиака - самые "гулящие"

Им трудно хранить верность одной женщине

Пока в мире так много красивых женщин, мужчины этих знаков Зодиака не смогут контролировать себя и быть верными своей второй половинке. Увы, но не всем достаются идеальные партнеры, которые даже не смотрят на других.

Астрологи отмечают, что всего таких изменщиков трое — это Львы, Девы и Водолеи. Эта тройка не пропустит ни одной юбки.

Водолей

Представители этого знака Зодиака очень любят женское внимание, и знают как его завоевать. В свое оправдание они обвиняют "зов природы", который не дает им быть моногамными. Даже если его спутница мировая красотка, это не помешает Водолею приударить за соседкой или продавщицей. Гороскоп для Водолея на сегодня ищите на сайте.

Лев

Истинные покорители женских сердец, которые увлекаются "коллекционированием". Они сегодня с одной, завтра с другой, послезавтра опять с новой, и так далее. "Это их природа" — будут говорить Львы, если вы поймаете их на очередной измене. Львы считают, что настоящий мужчина должен иметь много женщин. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Дева

Девы – еще те ловеласы. Они могут очаровать абсолютно любую даму, которую захотят. Эта та категория мужчин, которые бегут за всем, что двигается. Более того, если представители этого знака не могут изменить "натурально", они сделают это виртуально. Гороскоп для Девы на сегодня найдете на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака идеально подходят друг другу по гороскопу. У этих пары есть шанс построить здоровые и счастливые отношения.