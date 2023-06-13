Считают себя едва ли не богами: три знака Зодиака – ужасные эгоисты

Самооценка Тельца, Скорпиона и Водолея иногда зашкаливает

С некоторыми знаками Зодиака может быть сложно из-за их характера, склонности к манипуляциям или обманам. Но особенно трудно общаться и уж тем более строить отношения с эгоистами, а таких три среди зодиакальной дюжины.

По словам астрологов, самые эгоистичные знаки Зодиака – Телец, Скорпион и Водолей. На эту черту указывают их гороскопы, передает Express.

Телец

Этот знак уверен, что никогда не ошибается. Их вера в собственную правоту граничит с признанием самого себя полубогом на земле. Не переносит критики. В дружбе и романтических отношениях склонен контролировать других. Не любит делать грязную работу, а вот командовать – всегда рад. Иногда делает из людей марионеток. Гороскоп для Тельца на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

Люди, рожденные под этим созвездием, часто не могут состоять в отношениях, если не имеют власти над своим партнером. Скорпион хочет быть "вожаком стаи". Считает, что ему все обязаны. Самовлюбленность этого знака вынести не просто, а если еще он злится, то становится жестоким даже по отношению к близким. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Водолей

Окружение считает Водолея ужасным эгоистом, он же воспринимает себя как независимую и свободную личность. Стремление к независимости часто делает этих людей самодостаточными, но минус в том, что иногда они совсем не задумываются о чувствах других людей. Водолеи сосредоточены исключительно на своих потребностях, поступают так, как им удобно. Гороскоп для Водолей на сегодня найдете на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака – худшие друзья на свете. С такими людьми очень сложно строить какие-либо отношения.