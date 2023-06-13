Два знака зодиака, которым не повезет с деньгами в 2023 году: кто в списке аутсайдеров

Эти двое совсем не думают об экономии

Если у некоторых знаков Зодиака удача будет на их стороне в этом 2023 году, то есть также парочка представителей зодиакального круга, у которых дела обстоят не так хорошо. Двум знакам совсем не будет везти с деньгами.

Астрологи отмечают, что Овны и Весы не придают большого значения деньгам, из-за чего им часто их не хватает. Их приоритеты в жизни — впечатления, путешествия, приключения или хобби, на которые они тратят много средств. Из-за этого у них и бывают финансовые трудности.

Овен

В 2023 году Овны будут очень расточительны. Рожденные под этим знаком довольно неорганизованны и не имеют четких целей в жизни. Их не волнуют карьера, деньги, машина или домашний уют. Для них важнее то, как они живут, опыт, которым они наслаждаются, и страстная любовь. Овны тратят деньги на концерты, праздники, фестивали, вечеринки с друзьями, бары и рестораны, где оставляют свои последние деньги. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Весы

В 2023 году Весы не будут экономить деньги, постоянно покупая всевозможные вещи только потому, что хотят. В целом, представители этого знака Зодиака немного колеблются в покупках, когда дело доходит до ухудшения их финансового положения. Но, если у них все хорошо, они начинают тратить слишком много. А после слишком поздно думают об экономии денег. Гороскоп для Весов на сегодня найдете на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чью жизнь перевернет ретроградный Сатурн. К неожиданностям стоит готовиться двум знакам Зодиака.