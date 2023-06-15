Не самый удачный период для любви: эту тройку знаков Зодиака ждут романтические неудачи в 2023 году

2023 год для этих знаков успешный в других сферах жизни

В 2023 году есть несколько совсем неудачливых знаков Зодиака. Некоторым не повезет с деньгами, а некоторых ждут неудачи в любви. Этой тройке всегда приходится прилагать больше усилий, чтобы получить успех на романтическом поприще.

Астрологи отмечают, что такими любовными неудачниками в 2023 году являются Овны, Близнецы и Козероги. Гороскоп для этих знаков — читайте далее.

Овен

В 2023 году Овны находятся на первом месте в списке самых неудачливых знаков зодиака в любви. Этот знак Зодиака вообще не умеет выбирать себе партнеров. Овны слишком много требуют и через некоторое время становятся надоедливыми, собственническими и назойливыми. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

В 2023 году несчастливы в любви и те, кто родился под знаком Близнецов! Они щедры и отдают почти все, когда любят. Однако их большая беда в том, что делятся собой они с тем, кто этого совсем не заслуживает. Поэтому их часто бросают по разным причинам. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Знак Козерога также один из самых неудачливых в любви. Они ориентированы на семью, серьезны и целеустремленны, любят детей и многим жертвуют ради семьи. Но им не хватает страсти, что часто не устраивает их партнера. Гороскоп для Козерога на сегодня найдете на сайте.

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