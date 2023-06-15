Деньги всегда работают на них: знаки Зодиака, которые могут стать миллионерами

Некоторые знаки Зодиака умеют обращаться с финансами, что делает их весьма обеспеченными людьми

Астрологи считают, что о богатстве может рассказать гороскоп. Некоторым знакам Зодиака звезды сулят финансовый успех в 2023 году, другие же представители зодиакального круга едва ли не рождены стать миллионерами.

По словам астрологов, умеют обращаться с деньгами пять знаков Зодиака — Козерог, Водолей, Дева, Телец и Весы. У этих людей есть все шансы разбогатеть, пишет Express.

Козерог

Этим знаком управляет Сатурн, планета дисциплины, которая помогает Козерогу правильно распределять траты и сбережения. Козерог понимает, как заставит деньги работать на него. Трудолюбивый знак добивается целей в работе или бизнесе, нередко становится богатым и финансово успешным. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Водолей

Умный знак Зодиака с нестандартным мышлением. Водолеи чувствуют "опасные" инвестиции и идут на риск только в правильных случаях. Этот не импульсивный знак умеет смотреть на ситуацию трезво, что помогает в любых финансовых операциях. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Дева

Щедры и заботливы по своей природе, всегда готовы обеспечить других, но вместе с тем этот знак также отдает приоритет заботе о себе в финансовом отношении. Дева понимает и ценит деньги, отказываясь тратить их на бессмысленные вещи. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Телец

Умеет "чувствовать" деньги и принимать по-настоящему удачные финансовые решения. Хотя известны своей любовью к роскоши, также имеют предоставление об экономии. Всегда хотят стабильности, поэтому просто не позволят себе разориться. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Весы

Пребывает под управление планеты любви и денег – Венеры, так что просто притягивает к себе богатство и изобилие. Нередко их обаяние помогает им в зарабатывании денег. Этот знак занимает пятую строчку среди тех, кто умеет распоряжаться финансами. Все потому, что иногда им не хватает практичности и сфокусированности в отношении инвестиций. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака ставят в своей жизни на первое место карьеру. Семья, напротив, часто отодвигается ими на второй план.