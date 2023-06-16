Парад планет предрекает двум знакам Зодиака потерю денег, любви, работы

Они смогут преодолеть все горести, если не будут сидеть сложа руки

В отличие от зодиакальных счастливчиков 2023 года, предстоящий парад планет, который произойдет 17 июня, будет иметь негативное влияние на представителей двух знаков Зодиака, приводя их к опасной ситуации и возможной потере всего, что им дорого.

Ждать беды стоит людям, рожденным под созвездиями Льва и Водолея, пишет unian. В разных сферах жизни у них будут неприятности, однако, имея сильный характер, эти знаки смогут все преодолеть и стать еще сильнее.

Лев

Львам грозит потеря всех своих друзей, а также возможный разрыв со своим партнером. Они столкнутся с непрерывными конфликтами и спорами. Львы могут понести серьезные последствия за прошлые ошибки. Постарайтесь избегать плохих поступков и контролировать свои эмоции, чтобы уменьшить негативное влияние на вашу жизнь. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Водолей

У Водолеев есть риск потерять работу и финансы, а также оказаться на грани отчаяния. В какой-то момент может показаться, что все уже безнадежно и весь мир обернулся против них. Однако это не соответствует действительности. Да, возможно, они попадут на самое дно. Но если Водолеи обнаружат в себе решимость, то смогут подняться так высоко с края пропасти, что больше никакие проблемы не смогут их настигнуть. Гороскоп для Водолея на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, кто встретит свою любовь в июне 2023 года. Повезет всего трем представителям гороскопа.