Новолуние 18 июня: что нельзя делать в этот день, чтобы избежать всех проблем

В этот день совершенно запрещено лгать, проявлять лицемерие, льстить и притворяться

Новолуние является одним из наиболее значимых моментов в цикле спутника Земли. В июне это космическое явление произойдет 18 числа в зодиакальном знаке Близнецов. Читайте ниже, какие есть запреты в июньское новолуние и как они могут негативно повлиять на нашу жизнь.

Эксперты сайта про астрологию dailyhoro рассказали, что новолуние в Близнецах представляет определенную опасность, поскольку сочетание активности воздушного элемента с безучастным поведением Луны может привести к серьезным трудностям и проблемам.

Что нельзя делать в новолуние 18 июня

Лгать, проявлять лицемерие, льстить и притворяться. Все эти действия могут серьезно подорвать вашу репутацию. Если кто-то даже только заподозрит вас в обмане и нечестности, возникнут неприятности.

Все эти действия могут серьезно подорвать вашу репутацию. Если кто-то даже только заподозрит вас в обмане и нечестности, возникнут неприятности. Распространять слухи. Многие в этот день будут распространять неприятные слухи и сплетни. Это негативное поведение негативно скажется на их собственной судьбе.

Многие в этот день будут распространять неприятные слухи и сплетни. Это негативное поведение негативно скажется на их собственной судьбе. Сыпать пустыми обвинениями . Следует воздержаться от обвинений в отношении людей, если вы не уверены в их вине. Если есть сомнения, лучше сохранить молчание.

. Следует воздержаться от обвинений в отношении людей, если вы не уверены в их вине. Если есть сомнения, лучше сохранить молчание. Выяснять отношения на людях . Если влюбленные пары поссорятся перед другими людьми, то с большой вероятностью их отношения скоро закончатся, и это произойдет весьма неприятным образом. Также инцидент нанесет удар по репутации.

. Если влюбленные пары поссорятся перед другими людьми, то с большой вероятностью их отношения скоро закончатся, и это произойдет весьма неприятным образом. Также инцидент нанесет удар по репутации. Совершать дорогостоящие приобретения . Многие 18 июня испытают желание приобрести новую одежду или побаловать себя вкусной пищей, но впоследствии почувствуют об этом только сожаление. В такие дни наилучшим решением будет сохранять самоконтроль.

. Многие 18 июня испытают желание приобрести новую одежду или побаловать себя вкусной пищей, но впоследствии почувствуют об этом только сожаление. В такие дни наилучшим решением будет сохранять самоконтроль. Переутомляться. Воскресенье — такой день, когда важно не нагружать свое тело и ум непосильным испытаниям. Усталость, которая может возникнуть 18 июня, может негативно сказаться на здоровье.

Напомним, что с 17 июня и до ноября начал властвовать ретроградный Сатурн. Он кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.