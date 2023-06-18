Новолуние 18 июня: что нельзя делать в этот день, чтобы избежать всех проблем
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В этот день совершенно запрещено лгать, проявлять лицемерие, льстить и притворяться
Новолуние является одним из наиболее значимых моментов в цикле спутника Земли. В июне это космическое явление произойдет 18 числа в зодиакальном знаке Близнецов. Читайте ниже, какие есть запреты в июньское новолуние и как они могут негативно повлиять на нашу жизнь.
Эксперты сайта про астрологию dailyhoro рассказали, что новолуние в Близнецах представляет определенную опасность, поскольку сочетание активности воздушного элемента с безучастным поведением Луны может привести к серьезным трудностям и проблемам.
Что нельзя делать в новолуние 18 июня
- Лгать, проявлять лицемерие, льстить и притворяться. Все эти действия могут серьезно подорвать вашу репутацию. Если кто-то даже только заподозрит вас в обмане и нечестности, возникнут неприятности.
- Распространять слухи. Многие в этот день будут распространять неприятные слухи и сплетни. Это негативное поведение негативно скажется на их собственной судьбе.
- Сыпать пустыми обвинениями. Следует воздержаться от обвинений в отношении людей, если вы не уверены в их вине. Если есть сомнения, лучше сохранить молчание.
- Выяснять отношения на людях. Если влюбленные пары поссорятся перед другими людьми, то с большой вероятностью их отношения скоро закончатся, и это произойдет весьма неприятным образом. Также инцидент нанесет удар по репутации.
- Совершать дорогостоящие приобретения. Многие 18 июня испытают желание приобрести новую одежду или побаловать себя вкусной пищей, но впоследствии почувствуют об этом только сожаление. В такие дни наилучшим решением будет сохранять самоконтроль.
- Переутомляться. Воскресенье — такой день, когда важно не нагружать свое тело и ум непосильным испытаниям. Усталость, которая может возникнуть 18 июня, может негативно сказаться на здоровье.
Напомним, что с 17 июня и до ноября начал властвовать ретроградный Сатурн. Он кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.