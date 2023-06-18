Ангелы на земле: названы пять самых добрых знаков Зодиака

Вам очень повезло, если с вами рядом Рыбы, Весы, Дева, Близнецы или Лев

Некоторые знаки Зодиака ужасают своей эгоистичностью, другие же представители зодиакального круга приятно поражают доброжелательным характером и готовностью помочь. Об этих людях говорят: "ангел на земле".

По словам астрологов, есть пять самых добрых знаков Зодиака — Рыбы, Весы, Дева, Близнецы или Лев. На это указывают их гороскопы, передает Express.

Рыбы

Самый добрый среди знаков Зодиака. Самоотверженные настолько, что возьмут на себя тяжелую работу, чтобы другим людям не пришлось это делать. Одинаково милы как с людьми, так и с животными. Человек, рожденным под созвездием Рыбы, в жизни любого – на вес золота. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Весы

Доброта человека, рожденного под знаком Весы, пленит каждого. Весы хотят сделать этот мир лучше. Более того, готовы пожертвовать своим счастьем ради общего блага. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Дева

Самый милый из всех Знаков. Дева сделает все возможное, чтобы облегчить жизнь другим. Дева протянет руку помощи и выслушает человека независимо от того, знает ли его много лет или только познакомилась. Самоотверженность этого знака дорогого стоит. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Близнецы

Зачастую они непредвзяты, и другие чувствуют, что Близнецы могут быть рядом с ними настоящими и такими, какими есть на самом деле. Этот знак не будет судить других, и хотя замечает недостатки других людей, никогда не станет использовать их против них самих. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Лев

Лев очень любвеобилен. Хотя этот знак не совсем бескорыстен в своей доброте — хочет того же взамен. Льву нужны верные друзья и партнеры, поэтому он готов делать все, чтобы они оставались рядом. Этот знак относится к другим именно так, как хочет, чтобы относились к нему. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

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