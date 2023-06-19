Эти союзы созданы на небесах: топ-3 самых совместимых пар по знаку Зодиака

Эти три пары будут 100% счастливы в браке

Прежде чем начать отношения или даже вступить в брак, многие девушки, да и парни тоже, не прочь почитать, достаточно ли они и их будущий партнер совместимы по гороскопу, чтобы быть счастливыми.

Астрологи назвали три пары знаков Зодиака, которые являются самыми совместимыми среди всех представителей зодиакального круга. Их союзы — самые крепкие и можно сказать идеальные.

Топ-3 самых совместимых пар по знаку зодиака

Овен и Весы

Овны — прирожденные лидеры и доминанты. Они прекрасно дружат с другими доминирующими знаками, такими как Лев и Стрелец, но в любовных отношениях Овен не хочет, чтобы его партнер имел доминирующий характер. Поэтому они более совместимы с Весами, которые предельно искренни и имеют более спокойный характер.

Телец и Дева

Телец — самый эмоциональный знак. Рожденные под этим знаком ориентированы на семью, романтичны и чрезвычайно страстны в постели. И, несомненно, они наиболее совместимы с Девой, которая также является семейным знаком. Чувственная Дева и романтичный Телец — идеальная пара.

Скорпион и Рыбы

Скорпионы имеют ложный образ проблемного знака. Просто у них есть жесткая и мстительная сторона, которая выходит за рамки эмоционального фронта. Скорпионы страстные любовники и верят в то, что нужно выражать свою любовь вслух. Харизматичные и эмоциональные Рыбы наиболее совместимы со Скорпионами. Когда эти два знака встречаются, "любовь витает вокруг".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака всегда ставят на первое место в своей жизни карьеру. Семья для таких людей не является приоритетом.