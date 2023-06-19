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Гороскоп на 20 июня: отличный день, чтобы сказать "нет" токсичности и пойти за покупками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 20 июня 2023 года
Гороскоп на 20 июня 2023 года. Фото Getty Images

Этот вторник стоит уделить шопингу и развлечениям

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Внимательно ведите себя на дорогах. Постарайтесь быть вежливыми и дружелюбными по отношению к людям вокруг вас и своим близким. Окружающие будут относиться к вам так же, как и вы к ним. Стоит придерживаться оптимистичного настроения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь избавиться от неприятных мыслей и неуверенности. В такие дни необходимо иметь полное доверие к себе. Кроме того, астрологи рекомендуют проявлять уважение к окружающим, даже если это будут люди, с которыми не всегда приятно общаться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Многие новые дела могут столкнуться с преградами. В связи с этим рекомендуется сосредоточиться на том, что имеет наибольшую значимость прямо здесь и сейчас. Важно постоянно быть активно вовлеченным во все сферы, которые являются важными.

Рак (22 июня — 22 июля)

Энергия в течение дня является спокойной и стабильной. Никакие лишние эмоции не будут мешать ни вам, ни вашим близким. Воспользуйтесь в этот вторник временным затишьем, чтобы отдохнуть от дел и набраться сил. Попытайтесь почувствовать мир таким, как будто все ваши желания исполнились. Отметим, что Ракам повезет в любви в начале лета.

Лев (23 июля — 23 августа)

Наступает благоприятный период для занятий деловой и финансовой деятельностью. Пришло время приступить к новым проектам и вложить средства в свой собственный рост. Необходимо избегать прокрастинации и принимать решительные меры.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Приготовьтесь к проявлению нетерпения, так как 20 июня некоторые люди могут попытаться вызвать в вас раздражение. Это время, когда энергетические вампиры и токсичные личности проявляются в полной мере. Сократите общение с теми, кто вызывает в вас негативные эмоции.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Помощь окружающим людям положительно сказывается на успехе и жизненной энергии. Однако важно не уйти в крайности и не стать слепым альтруистом, следует помнить и о своих собственных проблемах. В отношении любви, лучше не занимать оборонительную позицию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Возможны значительные изменения в отношениях на романтическом фронте. Одиноким Скорпионам стоит быть более осторожными при выборе партнеров. Есть вероятность, что кто-то будет играть с их чувствами. Остальным нужно обратить внимание на поиск внутренней гармонии.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Можно полностью погрузиться в трудовую деятельность и выполнение задач по дому. Во второй половине дня стоит уделить время покупкам и развлечениям. Будет полезно получить новые знания, общаться с людьми, которые вызывают интерес. Добавим, что мужчины-Стрельцы редко когда уступают своему партнеру.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день является благоприятным для проведения деловых переговоров, совершения покупок, обмена товарами и решения юридических вопросов. В сфере личной жизни вас ожидают приятные неожиданности. Рекомендуется больше ходить пешком и уделять время спорту.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Обратите внимание своей интуиции. Ночные светила усилят ваше шестое чувство и окажут вам значительную поддержку. Кроме того, избегайте пожертвования своими принципами ради достижения целей. Идеальное время для путешествий, переездов и смены обстановки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Будьте более осторожны в выражении своих эмоций, избегайте излишней экспрессии. В этот день не стоит доводить споры до конфликта. Будьте бдительны в общении с алчными людьми, и постарайтесь проявлять щедрость, особенно по отношению к близким вам людям. Кстати, Рыбам очень повезет этим летом.

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