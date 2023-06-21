Укр

Гороскоп на 22 июня: активный и плодотворный день, который подходит для карьерных свершений

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 22 июня 2023 года
Гороскоп на 22 июня 2023 года. Фото Getty Images

Хорошее время, чтобы взяться за дела, которые раньше откладывали.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не берите на себя дополнительную ответственность или лишнюю работу. Решайте задачи по мере их поступления и не стремитесь сделать все и сразу. Наведите порядок у себя на столе и в своем графике: это поможет правильно оценить свои силы и не забыть ничего важного. В целом день удачный.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Близкие будут обращаться к вам за помощью или советом, поэтому будьте с ними внимательны и окажите посильную поддержку. 22 июня Тельцам надо обращать внимание на знаки и подсказки судьбы, пытаться их понять. Можно принимать рискованные предложения: удача на вашей стороне. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В спорах или обсуждениях действуйте дипломатично: 22 июня вам будет легко уговорить собеседника принять вашу точку зрения или договориться даже с критически настроенным человеком. Близнецов ждут неожиданные события и удачные совпадения, которыми стоит воспользоваться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Начало нового проекта или дела будет удачным для Раков. Не бойтесь рисковать или экспериментировать: необычный подход быстрее приведет к нужному результату. Однако следите за своим самочувствием: если энергии у вас недостаточно, стоит отложить все важные дела или встречи. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

По возможности проведите день 22 июня дома, ограничьте контакты с посторонними. Высока вероятность заболеть или получить травму. Однако общение Львов с родными и совместная работа будут продуктивны. Старайтесь найти баланс между своими личными делами и семейными обязанностями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Активная плодотворная работа в этот день будет приносить свои плоды в перспективе. Все важные вопросы решайте 22 июня: перенося их на другое время, вы замедлите и усложните процесс. Находите компромисс с окружающими, проявляйте такт и дружелюбие в общении с ними.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Подготовьтесь к тяжелому напряженному дню. Окружающие будут часто разочаровывать вас и даже подводить своими обещаниями. Старайтесь сохранить свой позитивный настрой, выбирайте себе в компанию веселых и хорошо знакомых людей. Не ожидайте много от этого дня, не стройте больших планов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Любая физическая работа пойдет на пользу Скорпионам и отвлечет от проблем. Хороший день, чтобы разобраться с домашними делами и навести порядок в личных отношениях. Полезно подумать о жизненных приоритетах, наметить пути развития. В ближайшие дни эмоциональное состояние улучшится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вам не удастся провести день спокойно и уединенно. Близкие и друзья будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Стрельцам 22 июня придется много общаться и проводить время вне дома. Используйте этот день для переговоров или убеждения собеседников: вам сейчас это прекрасно удается.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В первой половине дня энергия у Козерогов будет на высоком уровне и им захочется активно действовать. Однако не стоит брать на себя какие-либо обязательства: ваш энтузиазм иссякнет и будет трудно закончить даже половину из того, что запланировано. Выбирайте дела, которые могут принести прибыль. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Хорошее время, чтобы разобраться в собственной жизни, навести порядок в рабочем графике, расставить приоритеты. Окружающие могут дать вам хорошую идею, поэтому прислушивайтесь к разговорам и вступайте в дискуссии. Не забывайте об отдыхе, делайте перерывы, пейте больше воды, чтобы быть в тонусе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Забудьте о лени и праздном времяпрепровождении. 22 июня у Рыб много неотложных дел, встреч и разговоров. Мобилизуйте свою энергию и выполните все намеченные задачи. Не отказывайте окружающим в поддержке или совете, когда они об этом попросят: многим понадобится ваше внимание.

Теги:
#Знаки Зодиака