Гороскоп на 22 июня: активный и плодотворный день, который подходит для карьерных свершений

Хорошее время, чтобы взяться за дела, которые раньше откладывали.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не берите на себя дополнительную ответственность или лишнюю работу. Решайте задачи по мере их поступления и не стремитесь сделать все и сразу. Наведите порядок у себя на столе и в своем графике: это поможет правильно оценить свои силы и не забыть ничего важного. В целом день удачный.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Близкие будут обращаться к вам за помощью или советом, поэтому будьте с ними внимательны и окажите посильную поддержку. 22 июня Тельцам надо обращать внимание на знаки и подсказки судьбы, пытаться их понять. Можно принимать рискованные предложения: удача на вашей стороне. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В спорах или обсуждениях действуйте дипломатично: 22 июня вам будет легко уговорить собеседника принять вашу точку зрения или договориться даже с критически настроенным человеком. Близнецов ждут неожиданные события и удачные совпадения, которыми стоит воспользоваться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Начало нового проекта или дела будет удачным для Раков. Не бойтесь рисковать или экспериментировать: необычный подход быстрее приведет к нужному результату. Однако следите за своим самочувствием: если энергии у вас недостаточно, стоит отложить все важные дела или встречи. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

По возможности проведите день 22 июня дома, ограничьте контакты с посторонними. Высока вероятность заболеть или получить травму. Однако общение Львов с родными и совместная работа будут продуктивны. Старайтесь найти баланс между своими личными делами и семейными обязанностями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Активная плодотворная работа в этот день будет приносить свои плоды в перспективе. Все важные вопросы решайте 22 июня: перенося их на другое время, вы замедлите и усложните процесс. Находите компромисс с окружающими, проявляйте такт и дружелюбие в общении с ними.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Подготовьтесь к тяжелому напряженному дню. Окружающие будут часто разочаровывать вас и даже подводить своими обещаниями. Старайтесь сохранить свой позитивный настрой, выбирайте себе в компанию веселых и хорошо знакомых людей. Не ожидайте много от этого дня, не стройте больших планов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Любая физическая работа пойдет на пользу Скорпионам и отвлечет от проблем. Хороший день, чтобы разобраться с домашними делами и навести порядок в личных отношениях. Полезно подумать о жизненных приоритетах, наметить пути развития. В ближайшие дни эмоциональное состояние улучшится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вам не удастся провести день спокойно и уединенно. Близкие и друзья будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Стрельцам 22 июня придется много общаться и проводить время вне дома. Используйте этот день для переговоров или убеждения собеседников: вам сейчас это прекрасно удается.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В первой половине дня энергия у Козерогов будет на высоком уровне и им захочется активно действовать. Однако не стоит брать на себя какие-либо обязательства: ваш энтузиазм иссякнет и будет трудно закончить даже половину из того, что запланировано. Выбирайте дела, которые могут принести прибыль. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Хорошее время, чтобы разобраться в собственной жизни, навести порядок в рабочем графике, расставить приоритеты. Окружающие могут дать вам хорошую идею, поэтому прислушивайтесь к разговорам и вступайте в дискуссии. Не забывайте об отдыхе, делайте перерывы, пейте больше воды, чтобы быть в тонусе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Забудьте о лени и праздном времяпрепровождении. 22 июня у Рыб много неотложных дел, встреч и разговоров. Мобилизуйте свою энергию и выполните все намеченные задачи. Не отказывайте окружающим в поддержке или совете, когда они об этом попросят: многим понадобится ваше внимание.