Жизнь трех знаков Зодиака круто изменится в ретроградную Венеру

Кому-то она принесет счастье и радость, а кому-то — проблемы в жизни

Планета любви Венера, как и планета порядка Сатурн, находится в ретроградном состоянии – она будет двигаться так с 23 июля по 4 сентября.

Астрологи указали на три знака Зодиака, которые круто изменят свою жизнь под влиянием ретроградной Венеры. Об этом пишет unian.

Овен

Венера может привести к неблагоприятным изменениям в жизни. Вам следует обратить внимание на обострение хронических заболеваний и обращаться к врачу при любых тревожных симптомах. Также возможны конфликты с близкими. Возможно, уже давно наступило время для серьезной и неприятной беседы. Гороскоп для Овна на сегодня узнайте на сайте.

Телец

На работе возможны серьезные проблемы. Вам очень важно, чтобы вами восхищались, почитали и открыто хвалили, но часто реальность не соответствует вашим ожиданиям. Если это действительно необходимо для вас, вам следует убедить руководство, что вы достойны такого отношения. Превзойдите себя, чтобы доказать свою ценность. А если вы пока не в состоянии этого сделать, то лучше направить свою энергию в другое русло. Гороскоп для Тельца на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

Вам ретроградная Венера принесет исключительно позитивные и яркие эмоции. Эта планета подарит вам удовлетворение в личной жизни, в отношениях, работе. Вы будете ощущать невероятное счастье, так как все будет сбываться так, как вы задумаете. Это благоприятный период для продвижения вперед, осуществления своих желаний, прихода новых идей и многого другого. Гороскоп для Стрельца на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи назвали самых худших для дружбы знаков Зодиака. В топе — три представителя гороскопа.