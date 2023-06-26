Свергнут ли россияне власть в кремле: известный мольфар дал четкий ответ

Россияне будут мириться со всем даже без рук и ног

Известный украинский мольфар Макс Гордеев рассказал, ждать ли от жителей страны-агрессорши хоть капли каких-то разбирательств на фоне поголовной инвалидизации своих военных на войне против Украины. Цирк с мятежом пригожина дает основание полагать, что все в россии — печально.

В эфире "Утра в большом городе" на телеканале "Факты" Гордеев заявил, что даже если все оккупанты будут без рук и ног, до бунтов в кремле не дойдет.

Россияне так же будут смиренно подчиняться своей власти. Это еще раз подтверждает тот факт, что украинцы и жители рф — это не один народ.

"Никто не придет разбираться. Они в принципе не склонны к тому, чтобы с кем-то и чем-то разбираться. Это не наша украинская женщина-мать, которая за своего сына разорвет всех. Там принесут ей шубу, сфоткают и заберут. Поэтому давайте не будем тешить себя надеждой, что когда-то эта страна что-то поймет", — сказал мольфар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что думают украинцы о "гражданской войне" в россии, которая закончилась, не успев полноценно начаться.