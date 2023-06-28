Гороскоп на 29 июня: кото-то ждет подъем в карьере, а кого-то посетят интересные идеи

Больше слушайте свой внутренний голос в этот день

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день формирует тенденции на ближайшее время, поэтому важно заниматься теми делами, которые приносят вам выгоду или приятные эмоции. Подумайте над своими перспективами, наметьте первостепенные задачи и наведите порядок в своем графике. Так вам будет проще двигаться вперед.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день звезды советуют Тельцам вернуть долги и исполнить свои обещания. В спорных ситуациях ищите компромисс, не эскалируйте конфликт. Перенапряжение 29 июня может негативно отразиться на самочувствии. Займитесь своим здоровьем, найдите новую диету, начните занятия в спортзале. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам придется принимать сложное решение. Чтобы не ошибиться, возьмите время на обдумывание, взвесьте все плюсы и минусы, оцените последствия. Старайтесь быть в центре событий, обсуждайте общие вопросы, принимайте приглашения или деловые предложения: все это поможет карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

В жизни Раков начинаются перемены, и придется подстраиваться под новые обстоятельства. Постарайтесь рассчитаться с долгами и выполнить свои прошлые обязательства. Вечер хорошо провести спокойно, в семейном кругу. Поговорите об общих планах, обсудите насущные вопросы. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Дела, требующие от вас больших энергозатрат, лучше отложить на другой день. 29 июня Львам следует заниматься бытовыми вопросами или легкой хорошо знакомой работой. Не принимайте решения, не подумав. Мысли или отношения, которые уже изжили себя, нужно убрать из своей жизни.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Энергия Дев на высоком уровне, поэтому есть шанс сделать многое и завершить важные проекты. День подходит для подведения предварительных итогов, оценки проделанной работы. Общение с профессиональными людьми вдохновит вас на новые идеи и придаст уверенности в своих силах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Забудьте об отдыхе: вам придется быть очень активными весь день, чтобы успеть сделать все, что запланировано. Возможно нужно будет решать несколько вопросов одновременно. Однако дела и встречи 29 июня будут интересными и продуктивными, и Весам удастся решить некоторые важные проблемы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День подходит для решения хозяйственных вопросов, для благоустройства дома. Если вы планировали косметический ремонт или перестановку, то сейчас самое время осуществить это коллективно, всей семьей. У Скорпионов сейчас энергия на высоком уровне, они могут заряжать коллег своим позитивом.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

29 июня вы ощутите результаты вашей прошлой работы. Если все дела решаются быстро и в вашу пользу, а встречи проходят успешно, значит, все было сделано правильно. В противном случае Стрельцам придется исправлять ошибки. В личных отношениях возможны непонимание и ссоры с партнером.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды советуют Козерогам принимать рискованные решения, отступать от общепринятых подходов и экспериментировать. Так вы быстрее добьетесь успеха 29 июня и справитесь со сложным заданием. Советы окружающих будут полезны: вы можете услышать от них интересные идеи. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

29 июня важно обращать внимание на знаки судьбы и правильно их понять. Общайтесь с незнакомцами, которых встретите в этот день. Проанализируйте мысли, что постоянно крутятся у вас в голове, прислушивайтесь к разговорам. Возможны сложности в общении с коллегами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если вам удастся быстро реагировать на новые обстоятельства и проявлять инициативу в делах, ваш день пройдет успешно. Старайтесь больше времени провести вне дома, чтобы избежать напряженных разговоров с близкими людьми. В любой ситуации ищите компромиссы и проявляйте вежливость.