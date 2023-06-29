Гороскоп на 30 июня: хороший день, чтобы начать новое дело или отказаться от вредных привычек

Не бойтесь начинать новые проекты, продвигать свежие идеи

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В сфере работы и финансов возможны неприятности. Однако, если решать эти проблемы своевременно, они не повлияют отрицательно на будущее и настоящее. В отношении любви и дружбы следует быть осторожными перед фальшью, ложью, притворством и лицемерием. Отметим, что Овны опасны в стрессе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Обратите внимание на предчувствия, которые несут в себе знаки будущих перемен. Возможно, эти изменения не будут непосредственно касаться вас, но окажут влияние на жизнь ваших близких. Важно быть готовым взять на себя часть проблем и помочь им в трудную минуту, потому что когда вам понадобится помощь, они непременно будут рядом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила направят вас в эту пятницу к значимому человеку, который, своими поступками или речами, поддержит вас и поможет вам обрести уверенность в себе. Это может быть ваша вторая половинка или будущий надежный друг.

Рак (22 июня — 22 июля)

Постарайтесь не терять фокус из-за незначительных задач и беспокойства, и придерживайтесь заранее спланированного расписания. Отличное время для расчетов долгов и штрафов. Кроме того, вы можете с уверенностью тратить деньги на подарки для ваших близких.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день стоит сохранять спокойствие. Если вы планируете провести день без дела, не стоит рассчитывать на чудо. Чудеса происходят лишь для тех, кто прилагает усилия и упорно трудится. Смена обстановки вечером поможет снять усталость и поднять настроение. Кстати, лето будет настоящим подарком для Львов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Слушайте свою интуицию чаще: в эту пятницу она не подведет вас. Не затягивайте с принятием решений и не бойтесь начинать новые проекты, продвигать свежие идеи. Возможно, вы обнаружите поддержку со стороны коллег и руководства.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это благоприятный день, чтобы слушать свою внутреннюю интуицию. Если вы уделяете этим мыслям достаточно внимания, вы сможете распознать знаки успеха и разумно спланировать будущие достижения. Чтобы достичь полного результата, избегайте обсуждения проблематичных тем.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила приглашают вас решить необычную ситуацию. Вам будут доступны несколько вариантов, и решение останется за вами. Возрастает интерес к параллельным романам, обману и тайным играм. При желании можно справиться с неординарной проблемой, самостоятельно или с помощью близких.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Обратите особое внимание на свое благополучие. Пятница 1 июля, — отличный день, чтобы начать регулярные тренировки и избавиться от вредных привычек. Относитесь к новым рабочим идеям с конструктивной критикой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день имеет большое значение для всех, кто ищет любовь. Он может принести множество новых знакомств или одно, но крайне значимое. Стоит не спешить и быть более осторожными в романтических вопросах. Кроме того, этот день благоприятен для усердной работы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сейчас не стоит торопиться тем, кто ищет что-то новое. Лучше исследовать возможности, чтобы ближе познакомиться с интересующим человеком. Вместо фокуса на романтических приключениях, можно заняться образованием, изучением языков и развитием навыков.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи рекомендуют избегать поспешных и необдуманных решений. Если вы будете слишком торопиться, это может привести к большему количеству проблем, чем пользы. Будьте разумны и очень осторожны в отношении финансовых вопросов. Добавим, что Рыбы — самые добрые среди знаков Зодиака.