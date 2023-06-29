Укр

Гороскоп на 30 июня: хороший день, чтобы начать новое дело или отказаться от вредных привычек

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 30 июня 2023 года
Гороскоп на 30 июня 2023 года. Фото Getty Images

Не бойтесь начинать новые проекты, продвигать свежие идеи

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В сфере работы и финансов возможны неприятности. Однако, если решать эти проблемы своевременно, они не повлияют отрицательно на будущее и настоящее. В отношении любви и дружбы следует быть осторожными перед фальшью, ложью, притворством и лицемерием. Отметим, что Овны опасны в стрессе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Обратите внимание на предчувствия, которые несут в себе знаки будущих перемен. Возможно, эти изменения не будут непосредственно касаться вас, но окажут влияние на жизнь ваших близких. Важно быть готовым взять на себя часть проблем и помочь им в трудную минуту, потому что когда вам понадобится помощь, они непременно будут рядом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила направят вас в эту пятницу к значимому человеку, который, своими поступками или речами, поддержит вас и поможет вам обрести уверенность в себе. Это может быть ваша вторая половинка или будущий надежный друг.

Рак (22 июня — 22 июля)

Постарайтесь не терять фокус из-за незначительных задач и беспокойства, и придерживайтесь заранее спланированного расписания. Отличное время для расчетов долгов и штрафов. Кроме того, вы можете с уверенностью тратить деньги на подарки для ваших близких.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день стоит сохранять спокойствие. Если вы планируете провести день без дела, не стоит рассчитывать на чудо. Чудеса происходят лишь для тех, кто прилагает усилия и упорно трудится. Смена обстановки вечером поможет снять усталость и поднять настроение. Кстати, лето будет настоящим подарком для Львов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Слушайте свою интуицию чаще: в эту пятницу она не подведет вас. Не затягивайте с принятием решений и не бойтесь начинать новые проекты, продвигать свежие идеи. Возможно, вы обнаружите поддержку со стороны коллег и руководства.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это благоприятный день, чтобы слушать свою внутреннюю интуицию. Если вы уделяете этим мыслям достаточно внимания, вы сможете распознать знаки успеха и разумно спланировать будущие достижения. Чтобы достичь полного результата, избегайте обсуждения проблематичных тем.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила приглашают вас решить необычную ситуацию. Вам будут доступны несколько вариантов, и решение останется за вами. Возрастает интерес к параллельным романам, обману и тайным играм. При желании можно справиться с неординарной проблемой, самостоятельно или с помощью близких.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Обратите особое внимание на свое благополучие. Пятница 1 июля, — отличный день, чтобы начать регулярные тренировки и избавиться от вредных привычек. Относитесь к новым рабочим идеям с конструктивной критикой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день имеет большое значение для всех, кто ищет любовь. Он может принести множество новых знакомств или одно, но крайне значимое. Стоит не спешить и быть более осторожными в романтических вопросах. Кроме того, этот день благоприятен для усердной работы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сейчас не стоит торопиться тем, кто ищет что-то новое. Лучше исследовать возможности, чтобы ближе познакомиться с интересующим человеком. Вместо фокуса на романтических приключениях, можно заняться образованием, изучением языков и развитием навыков.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи рекомендуют избегать поспешных и необдуманных решений. Если вы будете слишком торопиться, это может привести к большему количеству проблем, чем пользы. Будьте разумны и очень осторожны в отношении финансовых вопросов. Добавим, что Рыбы — самые добрые среди знаков Зодиака.

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