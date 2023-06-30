Названы три самых честных знака Зодиака: кому можно всегда верить на слово

Овен, Дева и Стрелец не станут вам врать, даже если правда будет горькой

Некоторые знаки Зодиака в астрологии считаются самыми большими лгунами, другие же приятно удивят своей предельной честностью. Это именно те люди, которым можно верить на слово.

По словам астрологов, есть три самых честных знака Зодиака – Овен, Дева и Стрелец. На это указывают их гороскопы, передает nypost.com.

Овен

Вспыльчивый характер Овна и его неспособность контролировать эмоции не даст ему притворяться и врать. Этот знак без колебаний всегда говорит то, что на самом деле думает. Такие люди не боятся разоблачать ложь, даже если их правда может быть для кого-то неприятной. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Дева

Этот знак обладает способностью видеть все, что можно как-то улучшить и усовершенствовать. Дева не станет молчать о своих наблюдениях, а честно поделиться ими с окружающими. Однако парадокс в том, что такие люди умеют давать советы, но часто неспособны принять рекомендации в ответ. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Стрелец

Умелые ораторы, которые считают своим призванием обличать лгунов и продвигать истину в массы. Очень честны. Говорят правду громко и без оглядки на то, что подумают люди вокруг. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака – главные манипуляторы. С такими людьми нужно держать ухо востро.