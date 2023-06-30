Гороскоп на 1 июля: день идеально подходит для отдыха и наведения порядков в доме

Хороший день, чтобы реализовать свои желания или вещи, которые вы давно задумали выполнить.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

При общении с незнакомцами соблюдайте осторожность: некоторые люди захотят вмешаться в ваши дела и нарушить планы. Наведите порядок дома, помойте полы, уберите старые вещи. Это благотворно повлияет на ваше самочувствие и улучшит настроение. Не бойтесь просить помощи у близких.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Накопленная за неделю усталость дает о себе знать. Тельцам полезно провести этот день вдали от проблем и шумного общества. Расслабьтесь в одиночестве, займитесь делами, которые доставляют вам удовольствие. В этот период на работе меняются обстоятельства, важно быстро реагировать и подстраиваться под них. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удачный день для Близнецов. Любое начинание 1 июля принесет успех, и вы быстро добьетесь поставленных целей. Также 1 июля вы можете найти нужную информацию или ответы на волнующие вас важные вопросы. Общение с авторитетными или влиятельными людьми будет полезным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды советуют провести день в одиночестве, занимаясь приятными делами и восстанавливая силы. Также Ракам полезно найти занятие, которое их вдохновляет и повышает настроение. Если у вас на этот день намечены какие-то важные дела, делегируйте их близким или перенесите на другое время. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Уделите больше времени бытовым вопросам: запаситесь продуктами, наведите порядок в квартире. Это отвлечет вас от мыслей о работе и поможет эмоционально расслабиться. Возможны напряженные ситуации в общении с родными. Полезно провести вечер в уединении, отдохнуть от разговоров или просто выспаться.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для домашних дел, причем лучше ими заниматься в одиночестве. Девам полезно снять накопившееся за неделю напряжение, отдохнуть от активных дел и расслабиться. Старайтесь контролировать эмоции при общении с близкими, разговаривать спокойно и вежливо.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Стройте планы, анализируйте последние события и пытайтесь ответить на вопросы, которые вас волнуют. День у Весов складывается удачно: им интересно разговаривать на разные темы с близкими или с незнакомцами. Можно принимать рискованные предложения, начинать новые дела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Проведите день дома с любимыми людьми, поговорите о личных проблемах, помечтайте. Уборка и наведение порядка поднимут вам настроение и отвлекут от рабочих проблем. Однако избегайте приступов лени или безделья 1 июля. Полезно сходить в спортзал или заняться активными упражнениями на воздухе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Уделите время близким людям, проведите с ними день, поговорите об их проблемах. День подходит для легкой и приятной работы. 1 июля не беритесь за тяжелые или сложные дела: они будут буксовать, и требовать слишком больших усилий. Наведение порядка дома вместе с родными укрепит ваши отношения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Малознакомые люди могут дать Козерогам хороший совет о будущей карьере. Подготовьтесь к наступающей рабочей неделе: сделайте уборку, купите продукты впрок. Вас ожидают неотложные дела, заниматься бытовыми вопросами будет некогда. На этот день выберите приятную несложную работу. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Дела, которые вы будете делать всей семьей, поднимут настроение и укрепят ваши отношения. Сделайте небольшой косметический ремонт, перестановку, проведите генеральную уборку. Откровенный разговор с родными поможет решить некоторые проблемы: близким нужна ваша поддержка.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день звезды советуют Рыбам занять созерцательную позицию и не вмешиваться в происходящее. Займитесь решением хозяйственных вопросов, наведите чистоту дома. Постарайтесь восстановить силы перед предстоящей неделей. Серьезные вопросы перенесите на другой день.