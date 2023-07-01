Так где же истина?

Победитель телевизионного проекта "Битва экстрасенсов" канала СТБ Максим Гордеев, который называет себя экспертом в области астрологии и мольфарства, вместе со своими коллегами по "цеху" не всегда дает точные прогнозы относительно кончины президента россии владимира путина.

Так, в апреле Гордеев рассказал, что смерть за кровавым диктатором не придет в ближайшее время, поскольку он оттягивает свой последний час благодаря магическим ритуалам.

"Потому что он работает не только с врачами, но и с великими магическими ритуалами. Не все кто-то делает за него, потому что он и сам может что-то делать в этом плане. Не сомневайтесь, что это та еще падла и демон", — сказал тогда мужчина.

А в июне Гордеев рассказал в эфире "Ранку у Великому Місті" на телеканале "Факти", что именно "Вселенная", как называет это мужчина, специально оставляет путина в живых. Согласно личному мнению участника развлекательных шоу (Макс Гордеев был эксперт на шоу "Поют все" канала "Украина"), ко власти в россии может прийти человек еще хуже, чем путин, и даже опаснее в 20 тысяч раз.

"Вселенная почему-то хочет, чтобы этот человек еще был жив. Вселенная хочет, чтобы мы чему-то научились", — сказал недавно Гордеев.

Конечно, каждый имеет право решать, верить популярным и сети астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы. Ранее "Телеграф" специально погрузился в мир производства Таро, узнал, как работает этот рынок в Украине и за ее пределами.