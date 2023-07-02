"Весной Крым будет наш": известный астролог оконфузился прогнозом на 2023 год

Стоит ли доверять астрологам — решать только вам

Многие украинские астрологи и экстрасенсы, как бы они не хотели успокоить, а в некоторых случаях даже напугать жителей страны своими прогнозами касательно войны с россией, довольно часто ошибаются. Им продолжают верить, и это неудивительно, ведь каждому из нас сейчас нужно хоть маленькая надежда на скорейшую победу украинских защитников.

Какими бы ни были гороскопы таких экспертов, они не сбываются. И один из таких примеров — прогноз известного Влада Росса.

Так, в октябре прошлого года астролог заявил, что если путина "не уберут" в ближайшее время, то главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный "освободит Крым максимум до 9 мая". Весна 2023 года давно закончилась, временно оккупированный полуостров пока забит россиянами, а наши военные отдают все свои силы освобождению территорий на востоке и юге Украины.

Конечно, каждый имеет право решать, верить популярным в сети астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые военнослужащие украинской армии. Ранее "Телеграф" специально погрузился в мир производства Таро, узнал, как работает этот рынок в Украине и за ее пределами.