В вашей жизни начнется счастливый период: названы три счастливчика июльского полнолуния

Полная Луна несет благоприятные перемены Девам, Тельцам и Ракам

В понедельник, 3 июля 2023 года, произойдет суперлуние в знаке Козерога. Это редкое явление повлияет на жизнь всех знаков Зодиака, но тройке зодиакальных представителей переживать не стоит: их дела пойдут лишь лучше.

По словам астрологов, июльское полнолуние откроет счастливый период в жизни трех знаков Зодиака – Девы, Тельца и Рака. Подробнее об этом рассказывает их гороскоп.

Дева

В вашей личной жизни наступит гармония. Отношения в семье укрепятся. Полнолуние 3 июля призывает вас сосредоточиться на домашних вопросах и заботе о близких. Вы поймете, что для вас важно, и найдете способы сделать вашу семейную сферу жизни более комфортной. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Телец

В полнолуние решатся все ваши проблемы. Будьте настороже и сохраняйте самообладание, чтобы быстрее исчерпать любые конфликтные ситуации. Звезды сулят развитие в профессиональных делах, ваши цели касательно работы станут более ясными. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Рак

Готовьтесь к масштабным изменениям в жизни. Полнолуние показывает, что романтические отношения могут выйти на новый, более серьезный уровень. Не позволяйте страху тормозить ваше развитие, но и к интуиции обязательно прислушивайтесь. Более того, успех возможен и в профессиональной сфере. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астрологи прогнозируют свадьбу некоторым знакам Зодиака. Бракосочетание может состояться уже в 2023 году.