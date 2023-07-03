Почему-то не умер и не ушел с поста: астропрогноз Влада Росса по путину не сбылся в 2023 году

К сожалению, прогнозы популярных в сети астроэкспертов часто не сбываются

Влад Росс, называющий себя дипломированным астрологом и астрополиттехнологом, ошибся со своим прогнозом относительно кончины президента страны-агрессорши россии владимира путина. Якобы кровавый диктатор должен уже был умереть в марте 2023 года.

В мае прошлого года Росс заявил, что путин умрет довольно скоро, и даже назвал "точную" дату. При том астролог назвал заболевание, которым якобы страдает президент рф.

По его словам год назад, путин болен раком поджелудочной железы и умрет в марте 2023-го года. В это же время он должен был уйти с поста, поскольку такое было положение ночных светил. Но, как видим, воз и ныне там.

Противоположные астропрогнозы звучали и из уст известного в Украине мольфара Максима Гордеева. Ранее он заявил, что смерть за кровавым диктатором не придет в ближайшее время, поскольку путин оттягивает ее благодаря магическим ритуалам. Но был и другой гороскоп, согласно которому, Вселенная специально оставляет путина в живых, чтобы "украинцы чему-то научились".

Конечно, каждый имеет право решать, верить популярным в сети астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые военнослужащие украинской армии.