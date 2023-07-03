Гороскоп на 4 июля: день, который лучше всего провести спокойно в компании родных или друзей

Полезно провести день с близкими людьми, откровенно поговорить, обсудить семейные вопросы.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

По возможности воздержитесь от принятия важных решений и займите наблюдательную позицию. Звезды предупреждают, что Овны могут неправильно истолковать ситуацию и сделать ошибку. Полезно откровенно поговорить с любимым человеком, поделиться переживаниями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Приготовьтесь к напряженному загруженному дню. Вам придется решать многие сложные вопросы и часто передвигаться. Энергия у Тельцов сейчас на высоком уровне, поэтому активная работа будет плодотворной. Крупные покупки лучше отложить, чтобы не разочароваться и не потратить деньги зря. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если есть возможность, проведите день спокойно и расслабленно. Отложите важные решения или встречи на другой день: 4 июля обстоятельства будут против вас и придется преодолевать сильное сопротивление, чтобы продвинуться в чем-либо. Лучше не планировать серьезных дел, а просто отдохнуть.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вас ожидает сложный в эмоциональном плане день. Настроение будет быстро меняться и уровень энергии вместе с ним. Ракам сложно довести до конца даже одно серьезное дело и сохранить работоспособность. Если все же придется принимать решение, возьмите паузу на обдумывание и действуйте рационально. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день подходит для раздумий и самоанализа. Ответьте сами себе на вопросы: к чему вы в данный момент стремитесь, какие ваши приоритетные желания и что вас не устраивает в нынешней ситуации. Четкое понимание этого поможет быстрее двигаться вперед и достигать нужных вам целей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Чтобы войти в рабочий ритм, начните день с легких и рутинных занятий, которые вам хорошо знакомы. Звезды советуют Девам отказываться от приглашений или предложений, сделанных 4 июля. Это поможет избежать неприятностей и разочарований. Вечер проведите с друзьями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Общение будет сложным для Весов в этот день. Вы слишком эмоционально реагируете на критику или замечания, переводя разговор в конфликтную ситуацию. Постарайтесь меньше контактировать, в том числе, с близкими людьми. Лучше провести день уединенно и сохраняя спокойствие.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В первой половине дня Скорпионам будет свойственно тревожное состояние. Лучше отложить сложные вопросы или ответственные решения на другое время, а 4 июля займитесь монотонными рутинными делами. Общение с приятелями или коллегами отвлечет вас от мрачных мыслей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Несколько повышенный эмоциональный фон будет мешать настрою и принятию верных решений. Чтобы не ошибиться, ищите дополнительную информацию или советуйтесь с профессиональными людьми. Если есть возможность, то Стрельцам лучше перенести переговоры на другой день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Слишком сильное физическое или психологическое напряжение скажется на вашем самочувствии. Отдайте 4 июля предпочтение спокойным делам, которые не потребуют от вас больших сил. Козерогам не стоит влезать в чужие дела и давать советы тем, кто об этом не просит. Займите выжидательную позицию и наблюдайте. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ваша деловая активность в этот день поможет продвинуться по карьерной лестнице и завести новые полезные связи. Старайтесь контролировать свои эмоции, чтобы не испортить отношения с начальством. В общении с близкими людьми будьте более терпимы к их слабостям, проявляйте сострадание.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды советуют Рыбам не принимать важных решений, а также перенести переговоры или встречи на другой день. Ошибки, совершенные 4 июля, будут иметь отложенные последствия. Встречи с друзьями пройдут хорошо: вы весело проведете время и услышите полезные идеи или предложения.