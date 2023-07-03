Полнолуние 3 июля принесет кардинальные перемены трем знакам Зодиака

Космическое явление "взорвет" жизнь Овнов, Близнецов и Козерогов

Июльское полнолуние в 2023 году выпадает на 3 число. Согласно астрологии, это особое космическое явление способно влиять на судьбу всех представителей зодиакального круга.

Больше всего почувствуют влияние полной Луны люди, рожденные под созвездиями Овна, Близнецов и Козерога. Об этом пишет 1plus1.

Овен

Полнолуние 3 июля принесет Овнам ясность относительно планов на карьеру и возможных изменений в профессиональной сфере. Оно поможет лучше понять, в каком направлении двигаться вперед в жизни. Это может быть связано с профессиональными изменениями, такими как увольнение, переход на новую работу, изменение семейного статуса или даже появление ребенка. Гороскоп для Овна на сегодня узнайте на сайте.

Близнецы

В этот период Близнецы столкнутся с финансовой ситуацией, которая может привести к трансформации или кризису. Эти изменения будут касаться денег, принадлежащих другим людям, таких как средства супруга, супруги или других людей. Предстоит принять важные решения, возможно, связанные с увольнением. Также возможны непредвиденные расходы. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Этот день принесет Козерогам много эмоциональных переживаний. Изменения могут затронуть роль, статус и отношение к самому себе. Полнолуние принесет интересные события и возможности в различных сферах жизни, поскольку оно отвечает за инициативу, принятие решений и первые шаги в разных областях жизни. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" писал, что с 17 июня и до ноября начал властвовать ретроградный Сатурн. Он кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.