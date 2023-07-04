Очень удачное время: этим знакам Зодиака больше всех повезет в первую неделю июля 2023

Эта неделя откроет двери в увлекательный мир, полный возможностей

Первая неделя июля знаменует собой положительный поворот событий для людей, рожденных под некоторыми знаками Зодиака. Если вы один из счастливчиков, вы должны быть готовы к новым возможностям и захватывающим новым начинаниям, потому что они идут к вам.

Астрологи отмечают, что период с 4 по 9 июля будет очень удачным временем для людей, рожденных под знаками Тельца, Козерога и Льва. Обязательно используйте это счастливое время.

Телец

На этой неделе вы можете улучшить место своей работы, действуя разумно и эффективно. Сотрудничайте с людьми, на которых вы можете положиться, и не ставьте под угрозу то, кем вы являетесь. После того как все сказано и сделано, вы увидите, что ваши усилия того стоили. Вам будет намного легче общаться с коллегами, что поможет вам в решении важных проблем и достижении оптимальных результатов.

Козерог

На этой неделе вы на правильном пути к достижению всех ваших целей! Вы готовы и стремитесь найти инновационные ответы на все ваши проблемы. Ваши идеи получат поддержку окружающих, и вы даже сможете убедить некоторых недоброжелателей в том, что они стоят вложений. Первая неделя июля — это время, когда звезды выстраиваются чрезвычайно благоприятно для вашего знака Зодиака.

Лев

На этой неделе вы чувствуете, что на эмоциональном подъеме, потому что кажется, что все приносит вам значительно больше радости. Воспользуйтесь этой неделей, чтобы предаться развлечениям и занятиям, которые приносят вам удовольствие. Ваши романтические отношения будут спокойными, мирными и свободными от беспокойства и неуверенности. Также вы сможете взять свои расходы под контроль и сократить их с помощью своего интеллекта и терпения.

Ранее "Телеграф" писал, что с 17 июня и до ноября начал властвовать и ретроградный Сатурн. Он кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.