Гороскоп на 5 июля: кого-то ждут новые знакомства, а кого-то - выгодные сделки

Удачный день для переговоров и поисков компромиссов.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Настраивайте себя на позитив, постепенно входите в рабочий ритм дня. По возможности перенесите важные дела или встречи на другое время, а 5 июля займитесь тем, что вам по душе. Прислушивайтесь к советам или мнению окружающих людей. Вы можете услышать интересную идею.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день полезно делиться с коллегами своими планами, обсуждать новые проекты. Возможно кто-то захочет предложить вам выгодное сотрудничество или поддержку. Новые знакомые могут стать хорошими приятелями и единомышленниками. Тельцам 5 июля не стоит перенапрягаться. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Энергия у Близнецов на высоком уровне и 5 июля им в голову приходят дельные мысли и полезные идеи. Не лишним будет их записать, чтобы позже использовать в своей работе. Общение и новые знакомства улучшат ваше настроение, и дадут стимул двигаться вперед. Следите за своим самочувствием, делайте перерывы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Удача будет на вашей стороне. Не бойтесь браться даже за сложные дела, или вернитесь к тем, что вы ранее отложили из-за нехватки ресурсов. Ракам надо проявлять инициативу, не бояться высказывать свое мнение. Сложные переговоры пройдут успешно, и закончатся с выгодой для вас. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды не рекомендуют Львам 5 июля брать на себя дополнительные задания или стараться сделать как можно больше. Нужно находить баланс между работой и отдыхом и следить за своим самочувствием. Есть шанс получить выгодное предложение. В сложных ситуациях слушайте свой внутренний голос.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Дела, которыми Девы занимались долгое время, могут быть благополучно завершены. Некоторые получат ответ на важный вопрос, который давно их занимал. Проявляйте инициативу в общении, прислушивайтесь к разговорам вокруг вас. В личных отношениях будьте мягче и тактичнее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачный и плодотворный день для Весов. Вы можете заключить выгодную сделку или быстро решить сложный вопрос. Старайтесь сделать как можно больше, чтобы разгрузить следующие дни. Подходящее время для исправления ошибок или налаживания прерванных отношений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хорошо знакомые простые дела будут удаваться Скорпионам в этот день лучше всего. Отложите новые проекты или сложные вопросы на другое время: сейчас у вас не получится сконцентрироваться и довести их до конца. Старайтесь не спорить, уходить от неприятных ситуаций и избегать раздраженных людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День ожидается удачный и интересный. Вы узнаете много нового, что может пригодиться в дальнейшей карьере. Сложные дела решаются быстро и с выгодой для вас. Можно принимать рискованные предложения, начинать амбициозные проекты. Возможны новые полезные знакомства и встречи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Заручитесь поддержкой своих единомышленников и приступайте к реализации давно задуманных планов. Козерогам надо обращать внимание на события и встречи, замечать знаки Судьбы, которые укажут верный путь движения вперед. То, о чем вы мечтали долгое время, может начать осуществляться. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День активный и напряженный для Водолеев. Однако звезды будут на вашей стороне и многие сложные вопросы решатся быстрее и проще, чем обычно. В трудных ситуациях используйте свой прошлый опыт, а советы окружающих могут только усложнить работу. День подходит для возвращения долгов.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

То, к чему вы так стремились долгое время, в этот день может вам покориться. Рискованные предложения следует принять: это поможет продвинуться в решении важного вопроса. Старые неприятные проблемы, которые постоянно возвращаются, Рыбы могут решить 5 июля раз и навсегда.