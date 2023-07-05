Готовьтесь к проверке нервов на крепость: два знака Зодиака столкнуться с трудностями в любви в июле 2023

Настраивайтесь на позитив, и в конце концов все пойдет к лучшему.

Второй летний месяц будет сопровождаться настоящей любовной драмой для некоторых знаков Зодиака, которая изрядно проверит их нервы. Звезды предупреждают, что испытанию будут подвергнуты их терпение и чувства.

Астрологи отмечают, что с трудностями в любви в июле столкнуться Раки и Весы. Однако не стоит отказываться от своих любимых, а вместо этого усердно поработайте над улучшением качества своих отношений.

Весы

В этом месяце вы будете вовлечены в любовную драму, которая будет сосредоточена главным образом на недопонимании между вами и вашей половинкой. Дайте себе время, необходимое для восстановления связи друг с другом и работы над улучшением качества ваших отношений. Позвольте вашей любви снова расцвести.

Продемонстрируйте своему партнеру, что вы готовы вложить больше, и вы привлечете его внимание. Если вы хотите сохранить эти отношения, вы должны быть готовы оказать своему партнеру поддержку и поддержку, в которых он нуждается.

Рак

Этот месяц может принести вам серьезные эмоциональные потрясения в сфере любви. Крайне важно, чтобы и вы, и ваш партнер были готовы говорить друг с другом открыто и честно, если вы хотите успешно восстановить доверие. Постарайтесь не быть слишком строгим к себе и приложите усилия, чтобы понять эмоции, которые вы испытываете.

Потратьте некоторое время на честный и прямой диалог со своим партнером. Послушайте, что он тоже хочет сказать, а затем вместе найдите решение проблемы. Будьте терпеливы, но сохраняйте свою решимость.

Ранее "Телеграф" писал, что с 17 июня и до ноября начал властвовать и ретроградный Сатурн. Он кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.