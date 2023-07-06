"Максимум май 2023-го": известный астролог оконфузился с прогнозом о смерти путина

Увы, но российский диктатор по прежнему жив

"Когда умрет путин" — это вопрос, который очень интересует украинцев, и конечно же многие астрологи, тарологи и экстрасенсы спешат поделиться своими положительными прогнозами о скорой кончине президента рф. Вот только они не сбываются.

Так случилось и с предсказанием от известного украинского астролога Влада Росса. В декабре прошлого года астроэксперт отмечал, что путин с натяжкой доживет до мая 2023 года. Однако на календаре уже июль, а диктатор жив.

Было конечно и предположение, что смерть российского президента будут тщательно скрывать, а за него в медийном пространстве будет выступать двойник. Однако так ли это достоверно нам неизвестно.

Из правдивости в этом прогнозе Росса лишь то, что всему миру уже давно понятно, что россия проиграла эту войну, при чем случилось это еще в 2022-м году. И объяснили это не астрологи, а бойцы ВСУ.

Конечно, каждый имеет право решать, верить популярным в сети астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые военнослужащие украинской армии. Ранее "Телеграф" специально погрузился в мир производства Таро, узнал, как работает этот рынок в Украине и за ее пределами.