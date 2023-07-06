Не знают пощады: самые мстительные женщины по знаку Зодиака

Их коварство не знает границ

Астрологи, ранее назвавшие самых худших друзей по знаку Зодиака, рассказали о представительниц гороскопа, которые очень коварны по своей натуре.

Они уверены, что месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным, пишет "Клубер". Женщины, рожденные под 4 созвездиями, удерживают обиду в сердце и мстят своим обидчикам.

Скорпион

Скорпиона будет трудно обмануть или манипулировать ею. Она легко анализирует людей и никогда не прощает тех, кто пытается ее использовать. Женщина-Скорпион считает, что нет ничего неправильного в том, чтобы отомстить своим врагам в случае необходимости. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Телец

Женщина-Телец способна выдерживать обиды, нанесенные ей, и, возможно, даже предоставит своему собеседнику второй шанс. Однако, если человек будет продолжать делать ошибки, женщина этого зодиакального знака станет беспощадной, и никакие извинения уже не повлияют на нее. Гороскоп для Тельца на сегодня узнайте на сайте.

Лев

Женщина-Лев обычно имеет добродушный характер, но лучше избегать того, чтобы ее раздражать. Если кто-то попытается ограничить ее в чем-то, она немедленно обратит свою ярость не только на этого человека, но и на его близких друзей. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Рак

Обычно Раки очень привязаны к своей семье, поэтому если кто-то заденет их партнера или близких, это действительно вызовет гнев у представительницы этого знака. Не следует ожидать от них прощения. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" писал, что с 17 июня и до ноября начал властвовать ретроградный Сатурн. Он кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.