Гороскоп на 7 июля: кого-то ждет приятный вечер в кругу друзей, а кого-то - карьерный рост

Хороший день для завершения прошлых дел

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 июля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если вы проявите настойчивость на работе, докажете свою правоту, то получите результаты, на которые даже не рассчитывали. Вечер посвятите своим близким, проведите время в семейном кругу. Обсуждение совместных планов и доверительные разговоры укрепят ваши отношения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Энергия Тельцов будет на высоком уровне и им захочется действовать и активно работать. Первая половина дня будет наиболее результативной: удастся решить много сложных вопросов. Не стоит 7 июля окончательно отказываться от прошлых связей или отношений, они еще могут пригодиться. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Звезды советуют Близнецам быть скромнее и не хвастаться. Среди вашего окружения найдутся завистники, которые будут плести интриги у вас за спиной. Также будьте осторожны с острыми и горячими предметами. 7 июля велик риск получить травму. День подходит, чтобы отказаться от некоторых вредных привычек.

Рак (22 июня — 22 июля)

День обещает быть благоприятным, если Раки проявят больше дипломатичности. Не старайтесь добиться своего, во что бы то ни стало, не спорьте. Подстраивайтесь под обстоятельства, слушайте собеседника и ищите компромисс. Не принимайте финансовые предложения: есть вероятность потерять деньги. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Откажитесь 7 июля от всех авантюр или рискованных предприятий. Они могут принести вам проблемы и потери в будущем. Лучше заниматься знакомыми делами, использовать стандартные методы работы. Львам лучше провести вечер в компании близких друзей, повеселиться и расслабиться.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Настраивайтесь на серьезный лад: в первой половине дня вам предстоит много работы и ответственных дел. В личных отношениях полезно немного изменить поведение. Прислушайтесь к своему партнеру, поймите его желания и предпочтения. Не распыляйте внимание, сконцентрируйтесь на самом важном.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не планируйте на этот день сложных и больших дел, на которые у вас пока нет ресурсов. Вы только потратите время и силы, но не сможете в них продвинуться. Занимайтесь рутинной работой, закончите старые проекты. Весам полезно поразмышлять о жизни, о том, что мешает двигаться вперед.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Обсуждение деловых вопросов и просто дружеское общение будут прекрасно удаваться Скорпионам. Используйте благоприятное время для налаживания нужных связей и знакомства с интересными людьми. Наведение порядка дома поможет успокоиться и сосредоточиться.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Чем больше вы общаетесь с окружающими, тем выше ваши шансы упрочить свое положение на работе и подняться по карьерной лестнице. Вы можете найти общие темы с любым собеседником и легко получить желаемое. Закончите дела, которые вы хорошо знаете, а новые проекты отложите на другой день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

По возможности, не назначайте на этот день ответственных встреч или переговоров, позвольте себе эмоционально расслабиться. Время, проведенное с близкими людьми, поднимет вам настроение и прибавит сил. Общение на различные темы 7 июля также будет продуктивным для Козерогов. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды советуют Водолеям сделать небольшую перезагрузку, внести что-то новое в их жизнь. Сделайте перестановку, приобретите новые предметы интерьера. Разговоры о совместном будущем полезны для укрепления отношений с родными. Не бойтесь рассказать о своих проблемах: вы получите дельный совет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

7 июля важно быстро реагировать на происходящее и принимать решения. Рыбам откроются прекрасные возможности улучшить свое профессиональное положение и важно не пропустить их. Знакомства будут интересными и полезными, не стесняйтесь больше общаться даже с незнакомыми людьми.