Весна прошла: известная таролог оконфузилась прогнозом даты окончания военного положения

Ситуация не улучшилась

Людмила Хомутовская, называющая себя экспертом в области тарологии, оплошала со своим астропрогнозом относительно того, когда в Украине отменят военное положение.

В сентябре прошлого года Хомутовская заявила в одном из интервью, что военное положение, которое Украина инициировала с момента вторжения в страну армии россии больше года назад, закончится весной 2023 года — в марте-апреле.

Также таролог заявляла, что если его и не отменят полностью, то жители все равно смогут без проблем выезжать за границу. Но, как видим, война продолжается, а военное положение еще продолжает действовать, пока ВСУ полностью не освободят территории, ранее захваченные российскими оккупантами.

В прошлом году украинский астролог Влад Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина. Якобы тот должен был умереть в марте 2023 года от рака поджелудочной железы.

Противоположные астропрогнозы звучали и из уст известного в Украине мольфара Максима Гордеева. Ранее он заявил, что смерть за кровавым диктатором не придет в ближайшее время, поскольку путин оттягивает ее благодаря магическим ритуалам. Но был и другой гороскоп, согласно которому, Вселенная специально оставляет путина в живых, чтобы "украинцы чему-то научились".